Москвичу дали 16 лет за переписку с Мальцевым и перевод 2200 рублей

2-й западный окружной военный суд в Москве приговорил 39-летнего мастера по ремонту техники Андрея Хорошко к 16 годам колонии строгого режима (первые три года он должен провести в тюрьме) за два сообщения, отправленных основателю двидения "Артподготовка" Вячеславу Мальцеву и перевод "Артподготовке" 2201 рубля. Об этом сообщает "Медиазона", которая публикует также запись последнего слова подсудимого.

Хорошко признали виновным в участии в террористической организации и финансировании терроризма. Российские власти признали "Артподготовку" террористической организацией.

Андрей Хорошко был задержан в апреле 2025 года и год провёл в СИЗО. По версии следствия, в сообщении в 2024 году он попросил Мальцева, живущего за границей, дать ему "задание, только не слишком сложное", а во втором написал ему, что видел, как взлетают самолёты и вертолёты с аэродрома в Анапе. В ФСБ считают, что он передал Мальцеву координаты аэродрома. Покупку Хорошко походной экипировки следствие сочло подготовкой к "партизанской террористической деятельности". Кроме того, он отправил Мальцеву 2201 рубль и 59 копеек.

Хорошко признал, что переводил деньги, но не состоял в террористической организации и не разделял идеи Мальцева, а просто хотел с ним пообщаться.

"Прошу вас, не лишайте моего сына отца, а семью кормильца на такой большой срок", - сказал Хорошко в последнем слове. Прокуратура запрашивала для него 23 года лишения свободы, суд назначил 16 лет.