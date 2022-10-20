Мособлсуд оставил журналистку в СИЗО по делу о домашнем насилии

Московский областной суд оставил в СИЗО журналистку Оксану Гончарову, которую обвиняют в убийстве бывшего мужа. По словам её друзей, она оборонялась во время очередного нападения экс-супруга, пишет "Вёрстка".

Гончарова ранее работала в РБК и "Ведомостях". Она просила отпустить её из-под стражи, чтобы иметь возможность продолжать работать и помогать детям, у одного из которых, по её словам, тяжёлая форма анемии. "Я очень хотела бы продолжать помогать финансово своим детям. У потерпевшего был большой долг по алиментам, мне никто никогда не помогал, обеспечение детей было на мне", - сказала Оксана на заседании.

Судья после непродолжительного пребывания в совещательной комнате отказала защите и оставила журналистку в изоляторе, отмечает "Вёрстка".

Коллеги и друзья Оксаны недавно сообщили, что она 15 лет подвергалась домашнему насилию. "У неё нет ни одного целого ребра, сломан нос, неоднократно выбиты зубы. Она развелась, но бывший муж все время приходил, избивал ее и проявлял агрессию к детям", - говорится в одном из сообщений. У арестованной трое сыновей: младшему - 4, старшему - 22.

Ранее на этой недели коллеги Оксаны рассказали, что она оказалась в СИЗО после того, как нанесла смертельный удар бывшему мужу, напавшему в очередной раз пару недель назад.

После её ареста младших сыновей забрала бывшая свекровь - мать погибшего. Старший сын взял на себя заботу о доме и сбор средств на адвоката.