Муж вместо учебников. Как пандемия лишает детства миллионы девочек

В ближайшие пять лет количество несовершеннолетних девочек во всем мире, которых родители и родственники могут силой заставить выйти замуж, возрастет на два с половиной миллиона. Это произойдет из-за роста нищеты, потери рабочих мест и закрытия школ, вызванных пандемией COVID-19. Всего же в принудительный брак только по итогам 2020 года вступят около 14 миллионов детей.

Международная правозащитная организация Save the Children, занимающаяся защитой прав детей во всем мире, на днях опубликовала специальный отчет Global Girlhood 2020 с этими печальными цифрами. Из него следует, что только к концу нынешнего 2020 года дополнительно не менее 500 тысяч девочек рискуют быть принужденными к вступлению в насильственный брак и еще около миллиона несовершеннолетних девочек забеременеют – в результате экономических последствий пандемии COVID-19. Это ужасающий статистический рост, по сравнению с прошлым годом, на четыре и три процента соответственно.

Ранее социологи и правозащитники из Save the Children полагали, что к вступлению в брак в этом году будут принуждены "всего" 12 миллионов девочек. По их словам, все происходящее – значительный рост числа детских браков, всплеск случаев подростковой беременности и последующий неизбежный уход таких девочек из школ – обратит вспять достигнутый в этой сфере прогресс последних 25 лет.

Пандемия, жесткие локдауны и общенациональные карантины, сопровождающиеся во многих государствах бессистемным и непродуманным ужесточением законов и правил, приводит к росту бедности, вынуждая детей бросать учебу, идти работать или выходить замуж. За последние 25 лет усилиями правозащитников было предотвращено заключение 78,6 миллиона насильственных детских браков во всем мире, однако, по их словам, даже и до пришествия нового коронавируса SARS-Cov-2 прогресс в деле прекращения этой практики замедлился – вплоть до полной остановки. Например, только в одном Ливане число насильственных браков среди сирийских девочек-беженцев с 2017 по 2019 год выросло на целых 17 процентов.

Уже в 30 странах мира из-за пандемии COVID-19 сегодня ощущается значительная нехватка продуктов питания. Как минимум в 10 из них люди оказались на грани голодной смерти. Такие данные содержатся в новых исследованиях разных институтов ООН. "Ранние браки грубейшим образом повергают детей в пучину насилия и сексуальной эксплуатации, инвалидности и даже смерти от родов. Однако из-за роста нищеты и экономической нестабильности многие родители приходят к выводу, что у них нет иного выхода спасти большую часть семьи, кроме как принудить своих несовершеннолетних дочерей выходить замуж – как правило, за обеспеченных пожилых мужчин", – подчеркивают авторы доклада Global Girlhood 2020.

С наибольшим риском принуждения к вступлению в брак сейчас сталкиваются девочки в государствах, страдающих от гуманитарных кризисов, войн, наводнений, засухи, землетрясений и вспышек разных болезней. Девять из десяти стран мира с самым высоким уровнем детских браков одновременно причисляются аналитиками к так называемым failed states, то есть несостоятельным государствам.

Твит организации Girls Not Brides ("Девочки это не невесты") с рассказом на английском языке о судьбе Амиры, выданной насильно замуж и попавшей в рабство девочки родом из Сирии:

Многие школы в странах Азии, Африки, Латинской Америки и даже кое-где в бедных регионах Европы закрываются на неопределенное время. В результате даже те дети, которые могли бы продолжать учиться, останутся безграмотными – если у их родителей и местных властей нет никаких средств и возможностей для организации им дистанционного обучения.

Пандемия COVID-19 уже прервала обучение 1,6 миллиарда детей в мире. Опыт, полученный во время борьбы со вспышкой лихорадки Эбола в Африке, показывает, что многие девочки никогда не вернутся обратно к учебе – из-за растущего давления со стороны членов семьи, требований найти работу или начать помогать по хозяйству, риска детских браков, запретов в ряде стран на посещение школ беременными и потери контактов с образовательной сферой.

Сотрудники Save the Children отмечают, что задолго до COVID-19 мир веками продолжал страдать от другой настоящей пандемии, на которую мало кто обращал внимание, – пандемии гендерного насилия. По самым сдержанным оценкам, как минимум одна из 10 несовершеннолетних девочек на нашей планете в своей жизни уже подвергалась изнасилованию или другому насилию со стороны нынешнего или бывшего мужа, жениха, друга или родственника.

Манифестация матерей в одной из деревень Индии против заключения их мужьями договорных браков их несовершеннолетних дочерей:

Риску быть силой выданной замуж в этом году особенно подвержены девочки в Южной Азии (Индия, Пакистан, Афганистан, Бангладеш, Непал и Бутан) – таких девочек почти 200 тысяч. За ними следуют Западная и Центральная Африка (90 тысяч), Латинская Америка и Карибский бассейн (около 74 тысяч). Ожидается, что эта практика будет расти и в Восточной Азии, и в Тихоокеанском регионе (61 тысяча), Европе и Центральной Азии (37 тысяч), а также на Ближнем Востоке и в Северной Африке (около 15 тысяч). Риск подростковой беременности в 2020 году наиболее высок для девочек в Восточной и Южной Африке (более 280 тысяч), за которыми следуют Западная и Центральная Африка (260 тысяч) и Латинская Америка и Карибский бассейн (более 180 тысяч).

Индия, на которую приходится треть всех детских браков в мире, оказалась одной из наиболее пострадавших стран от пандемии – как с точки зрения здравоохранения, так и с точки зрения экономики. В стране скоро только официально будет зарегистрировано около 8 миллионов случаев заражения новым коронавирусом, это второе место после США (все возможности, средства и средний уровень жизни и здравоохранения которых несравнимы с индийскими). В результате внезапно введенного в марте властями очень жесткого общенационального карантина, с предупреждением всего за несколько часов, миллионы мигрантов и поденщиков по всей Индии остались без каких-либо средств к существованию, в результате чего миллионы их семей оказались в совсем уже запредельной нищете.

Экономика Индии упала почти на 24 процента в последнем квартале, что стало самым сильным спадом за всю современную историю. Даже после частичной отмены карантинных ограничений индийская промышленность и, следовательно, возможности трудоустройства для простых людей там значительно сократились. В связи с тем, что родители не могут найти работу, а школы закрываются на неопределенный срок, в Индии ответственность за содержание всей бедной семьи часто ложится на детей, которые либо стараются начать зарабатывать (чаще всего нелегальными и полулегальными способами), либо их заставляют вступать в брак.

Пандемия также привела к увеличению количества сообщений о принудительном детском труде и торговле детьми в Индии. Информация, поступающая из самых бедных индийских штатов, показывает, что количество детей, ставших жертвами настоящей современной работорговли, выросло во время полной изоляции в апреле и мае 2020 года в совершенно диких масштабах – более чем на 600 процентов.

При этом в Индии историко-культурное предпочтение почти всех индуистских каст в отношении мальчиков годами, и без несчастий, дополнительно принесенных COVID-19, приводило к непрерывному уменьшению числа рождений девочек – из-за селективных абортов по половому признаку, а также чрезмерной смертности женщин из-за отсутствия всякой заботы и жестокого обращения со стороны своих семей. Всех нерожденных, замученных, убитых и погибших от голода, непосильного труда, холода, жары, болезней и отсутствия элементарной помощи и гигиены женщин местные статистики называют "пропавшими без вести".

В 2017–2018 годах исследование, устроенное западными демографами, показало, что таким образом "пропали без вести" как минимум 63 миллиона индийских женщин. А еще примерно 21 миллион имеют в собственных семьях статус "нежелательных", что прямо ведет как минимум к снижению их уровня питания, получаемой медицинской помощи и образования.

Агитационный плакат из Индии, рассказывающий о преступности принуждения к браку несовершеннолетних:

Активисты местных и международных правозащитных и феминистских организаций предупреждают, что сама суть отношения к женщинам и девочкам в Индии, к ценности их жизни и физического и душевного здоровья, остается неизменной и уходит корнями в глубочайшее прошлое, где тесно переплетается с древними обычаями. По разным оценкам, свадьбы по договоренности всегда составляли от 80 до 90 процентов всех индийских браков. Причем почти все они эндогамны и заключаются внутри строго ограниченного набора кастовых групп, за чем по-прежнему внимательно, как и сто, и тысячу лет назад, следят все вокруг.

Сложившаяся ситуация приводит уже к настоящей торговле молодыми женщинами и девочками из бедных семей. Некоторые девушки и девочки покупаются сразу несколькими мужчинами, которые "делятся" ими с родственниками или продают и перепродают по несколько раз подряд. В ряде штатов северной Индии практика покупки и продажи жен уже настолько распространена, что женщины просто смиряются с тем фактом, что они будут проданы следующему мужу – после рождения сына.