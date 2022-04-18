Мотор демократии. Александр Генис – о жертвоприношении

Когда Владимир Путин объявил вне закона сравнения с нацистской Германией, он в очередной раз выстрелил себе в ногу. Запрет лишь мешает вынести из истории полезные уроки, чтобы не повторить прежние ошибки. Главная из них – катастрофическая недооценка демократии. Видя её бесспорные слабости, всякий тоталитарный режим слеп к её столь же бесспорным заслугам. Так, Гитлер не принимал всерьез Америку, ибо считал ее, лишенную расового единства, безнадежно разобщённой. Так и Путин был убежден в слабости Запада, неспособного вылезти из своего декаданса. Дело в том, что тиран всегда судит по себе, боготворит кулак и не верит в продуктивность противоречий, которые служат мотором демократии, медленно, но верно приводящим её в движение.

Война в Украине во многом повторяет прошлое. Кошмар Первой мировой покалечил всю западную цивилизацию, но с карты исчезли именно империи, а не демократии. Победа в следующей войне разделила глобус на Первый – свободный – мир и Второй – рабский, который в конце концов тоже не выдержал конкуренции с демократией.

Сейчас идет новая война по старому сценарию. Кремлёвская пропаганда уверяет, что Россия в Украине сражается с Западом. В определённом смысле так оно и есть, если считать, что путинский режим воюет с цивилизацией, а Украина её защищает, оплачивая кровью свой билет в Европу. То, что цена этого билета оказалась так высока, изменило расклад сил, в том числе на Западе. Пожалуй, впервые за три четверти века более или менее мирной жизни демократия вновь и разом осознала собственную исключительную ценность, вспомнила о своих вечных идеалах и объединилась в общем порыве.

А ведь ещё совсем недавно она себя хоронила. Причины хронической болезни разнились в зависимости от того, кто ставил диагноз, но факт смертельно опасной хвори считался (и во многом справедливо) явным. Ещё минувшей зимой Запад представлялся фиктивной общностью, которую разъедали локальная история, частные интересы, сытая лень, эгоизм богатых, зависть бедных и старые распри на обоих берегах Атлантики.

Перед лицом тех жертв, которые приносит Украина, Запад не отступится

Вторжение путинской России в Украину изменило приоритеты. В Америке, где годы Дональда Трампа, казалось, безнадежно раскололи страну, эти перемены особенно заметны. Прекратились, пусть и на время, бесконечные “культурные войны”, раздирающие общество. Внезапно утратило внятный смысл само деление на левых и правых, на либералов и консерваторов, на голубей и ястребов. Впервые на моей почти полувековой американской жизни партии-антагонисты, которые поколениями не могли прийти ни в чем к согласию, единодушно поддерживают Украину. Благодаря этому США опять стали “арсеналом демократии”. Так это называлось ещё в те дни, когда Англия, как сегодня Украина, сражалась с агрессором с помощью американского оружия.

Перед новой, вернее старой, но давно забытой опасностью померкло всё, чем жили вчерашние газеты, от ковида до экологии. Конечно, эти животрепещущие проблемы не исчезли, а просто отодвинулись на второй план, пропустив на первый центральный вопрос: как защитить не только Украину, не только Запад, но универсальную цивилизацию, уходящую своими корнями в нашу древнюю историю? Угроза кристаллизировала свободный мир. Сразу, без лишних споров и обычных проволочек, вернулись первоначальные представления о его источниках: о правах человека и его обязанностях, о свободе и демократии, о кошмаре единовластия и духе закона, о ценности бесспорных истин и безмерной цене лжи.

Всё, что было общим местом, тривиальной скороговоркой политической риторики, вновь приобрело высокий смысл, выкупленный жизнью украинцев, воющих за наш мир и свободу. Сегодня это уже ясно всем, включая, пожалуй, и тех, кто закрывает глаза, предпочитая верить телевизору, чтобы не знать об убийствах в Буче. Но теперь назад уже дороги нет. Перед лицом тех жертв, которые приносит Украина, Запад не отступится. Когда одного американского генерала спросили, что делать Путину в такой ситуации, тот вспомнил расхожую поговорку: “Если ты уже попал в яму, хотя бы перестань копать”.

Александр Генис – нью-йоркский писатель и публицист



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