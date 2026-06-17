Зашевелились. Патрушев против Шойгу

Помощник и один из ближайших соратников президента России, бывший директор ФСБ Николай Патрушев обвинил министерство по чрезвычайным ситуациям в гибели заложников во время штурма Театрального центра на "Дубровке" в 2003 году. По словам Патрушева, подразделения ФСБ тогда работали "профессионально", а вот у других служб "не было слаженности". В то время МЧС возглавлял Сергей Шойгу.

После так называемого бунта Пригожина, случившегося летом 2023 года, Шойгу растерял свое влияние. В мае 2024-го Путин отправил его в отставку с поста главы Минобороны, а ряд его бывших заместителей арестовали по обвинениям в коррупции и злоупотреблении властью. Сейчас Шойгу – секретарь Совета безопасности России. На этой должности он сменил как раз Николая Патрушева. Оппозиционный политик Владимир Милов не исключает, что бывший директор ФСБ, выступив против экс-министра обороны, снова может бороться за влияние над Совбезом.

О схватках так называемых кланов путинской элиты заговорили после того, как журналисты "Важных историй", CNN и Financial Times написали, что в Кремле растет тревога из-за возможного заговора и даже покушения на Владимира Путина. CNN даже утверждал, ссылаясь на анонимные источники, что с подготовкой государственного переворота ассоциируют именно Сергея Шойгу.

Параллельно с борьбой Патрушева и Шойгу в Санкт-Петербурге развивается другая история. Как выяснила "Фонтанка", сотрудники ФСБ задержали авторитетного петербургского бизнесмена Илью Трабера. Как отмечает "Агентство", знакомство с Трабером признавал лично Путин. Тот не раз бывал гостем на днях рождениях президента.

О том, как поменялась путинская элита за годы войны, а также о противостоянии кланов и групп нынешней околокремлёвской элиты, говорим в программе "Лицом к событию" с политологом Русланом Айсиным.