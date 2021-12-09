Президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами Совета по правам человека заявил, что не видит необходимости "держать за решёткой" ректора "Шанинки" Сергея Зуева. Об этом сообщил "Новой газете" член СПЧ и журналист издания Леонид Никитинский.
Как рассказал обозреватель "Новой газеты", это прозвучало после перерыва во встрече Путина с СПЧ. В этой части беседы не велась трансляция федерального телевидения. Тогда же правозащитники обсудили с президентом вопрос о ликвидации "Мемориала", признанного в России "иностранным агентом". Путин заявил, что запросил дополнительные сведения по процессу над организацией. Он также добавил, что по его данным, "Мемориал" якобы "защищает террористические организации" вроде Хизб ут-Тахрир (организация признана террористической и запрещена в РФ), а также причислил к жертвам политических репрессий "несколько лиц", которые, как "обнаружили израильские специалисты", служили при нацистах. При этом президент отметил, что "всегда с уважением относился" к работе "Мемориала".
- 9 ноября Мосгорсуд отправил ректора "Шанинки" Сергея Зуева в следственный изолятор – до этого он находился под домашним арестом. Адвокаты предоставили суду заключение судебно-медицинской экспертизы о наличии у ректора заболеваний, которые препятствуют нахождению в СИЗО, однако оно не было принято во внимание. До перевода в СИЗО Зуев был несколько раз госпитализирован в связи с гипертоническим кризом, за последний год он перенес три операции, одна из которых – на сердце. 19 октября ему было предъявлено обвинение в хищении 21 миллиона рублей. По версии следствия, его вуз получил от государственного Фонда новых форм развития образования деньги за выполнение работ, но не исполнил контракт. Вину ректор не признаёт.
- В ноябре Генпрокуратура и прокуратура Москвы потребовали через суд ликвидировать "Международный Мемориал" и правозащитный центр "Мемориал" (оба признаны "иностранными агентами"), обвинив их в нарушении законодательства об "иностранных агентах", а в случае с правозащитным центром - также в поддержке экстремизма из-за списка политзаключенных, который ведёт центр. В защиту "Мемориала" выступили несколько нобелевских лауреатов, ученые, писатели и музыканты с мировым именем, а также США, Евросоюз и Совет Европы. Заседание суда состоится 14 декабря.
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