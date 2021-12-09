Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Путин заявил, что не видит необходимости "держать за решёткой" ректора "Шанинки"

Ректор "Шанинки" Сергей Зуев

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами Совета по правам человека заявил, что не видит необходимости "держать за решёткой" ректора "Шанинки" Сергея Зуева. Об этом сообщил "Новой газете" член СПЧ и журналист издания Леонид Никитинский.

Как рассказал обозреватель "Новой газеты", это прозвучало после перерыва во встрече Путина с СПЧ. В этой части беседы не велась трансляция федерального телевидения. Тогда же правозащитники обсудили с президентом вопрос о ликвидации "Мемориала", признанного в России "иностранным агентом". Путин заявил, что запросил дополнительные сведения по процессу над организацией. Он также добавил, что по его данным, "Мемориал" якобы "защищает террористические организации" вроде Хизб ут-Тахрир (организация признана террористической и запрещена в РФ), а также причислил к жертвам политических репрессий "несколько лиц", которые, как "обнаружили израильские специалисты", служили при нацистах. При этом президент отметил, что "всегда с уважением относился" к работе "Мемориала".

  • 9 ноября Мосгорсуд отправил ректора "Шанинки" Сергея Зуева в следственный изолятор – до этого он находился под домашним арестом. Адвокаты предоставили суду заключение судебно-медицинской экспертизы о наличии у ректора заболеваний, которые препятствуют нахождению в СИЗО, однако оно не было принято во внимание. До перевода в СИЗО Зуев был несколько раз госпитализирован в связи с гипертоническим кризом, за последний год он перенес три операции, одна из которых – на сердце. 19 октября ему было предъявлено обвинение в хищении 21 миллиона рублей. По версии следствия, его вуз получил от государственного Фонда новых форм развития образования деньги за выполнение работ, но не исполнил контракт. Вину ректор не признаёт.
  • В ноябре Генпрокуратура и прокуратура Москвы потребовали через суд ликвидировать "Международный Мемориал" и правозащитный центр "Мемориал" (оба признаны "иностранными агентами"), обвинив их в нарушении законодательства об "иностранных агентах", а в случае с правозащитным центром - также в поддержке экстремизма из-за списка политзаключенных, который ведёт центр. В защиту "Мемориала" выступили несколько нобелевских лауреатов, ученые, писатели и музыканты с мировым именем, а также США, Евросоюз и Совет Европы. Заседание суда состоится 14 декабря.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG