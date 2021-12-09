Президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами Совета по правам человека заявил, что не видит необходимости "держать за решёткой" ректора "Шанинки" Сергея Зуева. Об этом сообщил "Новой газете" член СПЧ и журналист издания Леонид Никитинский.

Как рассказал обозреватель "Новой газеты", это прозвучало после перерыва во встрече Путина с СПЧ. В этой части беседы не велась трансляция федерального телевидения. Тогда же правозащитники обсудили с президентом вопрос о ликвидации "Мемориала", признанного в России "иностранным агентом". Путин заявил, что запросил дополнительные сведения по процессу над организацией. Он также добавил, что по его данным, "Мемориал" якобы "защищает террористические организации" вроде Хизб ут-Тахрир (организация признана террористической и запрещена в РФ), а также причислил к жертвам политических репрессий "несколько лиц", которые, как "обнаружили израильские специалисты", служили при нацистах. При этом президент отметил, что "всегда с уважением относился" к работе "Мемориала".