Путин встретился с членами Совета по правам человека. Главное

Президент России Владимир Путин 9 декабря встретился с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека. На заседании обсудили вопросы, связанные с иностранными агентами, пытками в российских колониях, QR-кодами о вакцинации и мигрантами.

Иностранные агенты

Главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев обратил внимание президента на то, что закон об иноагентах был принят в спешке, без консультаций с журналистским и правозащитным сообществом, и призвал создать рабочую группу по пересмотру документа. В числе предложений журналиста – передать полномочия по включению в реестр иностранных агентов от Минюста к судам и вносить в список только после предупреждения. Аналогичный законопроект 9 декабря внесли в Госдуму депутаты фракции "Новые люди".

Путин в ответ не стал давать обещаний. Президент сказал, что знает о такой проблеме, и согласился с тем, что документ следовало обсудить с профессиональным сообществом и прийти, "насколько это возможно", к согласованному решению. Также Путин отметил, что за границей к российским СМИ также относятся негативно. "Их вызывают в суды, на допросы, им грозит тюремное заключение за неявку. Нам нужно защитить себя от вмешательства в наши внутренние дела. Это тонкая работа, и тут надо действовать очень аккуратно", – сказал президент.

Пытки в российских колониях

Член СПЧ Ева Меркачёва предложила президенту ввести отдельное наказание для сотрудников ФСИН за пытки вместо превышения должностных полномочий. Она была в числе правозащитников, которые проводили проверку в саратовской туберкулёзной больнице №1 – видеозаписи пыток оттуда первыми опубликовал правозащитный проект Gulagu.net. Меркачёва рассказала о результатах проверки, видах пыток и предложила ввести новую статью в Уголовный кодекс.

Член СПЧ также предложила передавать все уголовные дела о пытках в российских колониях для расследования в Центральный аппарат Следственного комитета России и усилить надзор за учреждениями ФСИН. Меркачёва также отметила, что единственной тюремной больнице Москвы нужен хотя бы один аппарата КТ и что многих заключённых можно было бы не отправлять в СИЗО, а оставлять под домашним арестом.

"Вещи абсолютно недопустимые. Чего там комментировать? Все правильно вы говорите, работать надо по этому направлению последовательно и добавиться нужных нам результатов", – ответил Меркачёвой Путин. По его словам, Совет Федерации уже начал работать над изменениями в законодательстве, закрепляющими понятие состава преступления "пытки". Аресты при предварительном следствии Путин назвал часто неоправданными, на остальные вопросы президент не ответил.

Мигранты

Председатель СПЧ Валерий Фадеев подготовил доклад об отсутствии данных о потребности экономики, в том числе строительной отрасли, в мигрантах. Путин отметил, что вице-премьер Марат Хуснуллин регулярно предоставляет такие данные, в особенности по строительной отрасли.

Президент заявил о важности взаимодействия со странами СНГ при вопросе трудовых мигрантов – в случае, если они уже у себя на родине будут учить русский язык и право. Если же мигранты нарушают российское законодательство, в том числе участвуют в драках, их необходимо высылать из страны, считает президент.

QR-коды

Фадеев также призвал выдавать QR-коды тем, кто переболел коронавирусом, при наличии у них высокого уровня антител. Глава СПЧ предложил пускать людей на работу с отрицательным ПЦР-тестом, сделав при этом тестирование бесплатным и ускоренным.

С вопросами о законопроектах касательно QR-кодов, которые 14 декабря будет рассматривать Госдума, обратилась президент межрегиональной общественной организации "Ассоциация онкологических пациентов "Здравствуйте!" Ирина Боровова. Она спросила в том числе о том, как QR-коды будут проверять в экстренных ситуациях, можно ли будет их получить, привившись за рубежом и в случае высокого уровня антител. Президент пообещал, что все вопросы будут прописаны в законах.