Муфтий Узбекистана умер в Москве от коронавирусной инфекции нового типа

Муфтий Узбекистана Усманхан Алимов умер в больнице на западе в Москве от коронавирусной инфекции нового типа 15 августа. Ему был 71 год. Он был доставлен в город специальным рейсом для лечения. Об этом сообщает Узбекская служба Радио Свобода — Радио Озодлик.

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За несколько дней до смерти Алимов был в коме, — сообщают источники Озодлика. В июле в интернете распространились сообщения о критическом состоянии его здоровья, тогда в Духовном управлении мусульман Узбекистана заявили, что эти слухи не имеют под собой никаких оснований.

Перед госпитализацией Алимов участвовал в предвыборной кампании действующего президента Шавката Мирзиёева. Он посещал регионы республики, встречался с прихожанами мечетей и местными жителями. Эти встречи и массовые мероприятия проходили в то время, когда в стране действовали ограничения, связанные с распространения коронавируса.

Похороны Усманхана Алимова состоялись 16 августа в мечети в селе в Самаркандской области. В тот же день президент Мирзиёев и премьер-министр Абдулла Арипов посетили дом умершего и выразили соболезнования его семье. Выборы президента Узбекистана запланированы на октябрь 2021 года.

Несмотря на то, что до них будут допущены несколько кандидатов, голосование пройдёт на безальтернативной основе. В 2016 году Мирзиёев набрал 86 процентов голосов. Его предшественник Ислам Каримов набирал меньше 90 процентов только в 1991 году, в ходе первого голосования. Тогда он получил 87 процентов.