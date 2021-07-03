Власти Узбекистана ограничили работу Тwitter, TikTok и "ВКонтакте"

Регулятор работы интернета в Узбекистане — Узкомназорат — ограничил работу социальных сетей в стране. Поводом для этого было названо нарушение законодательства при обработке персональных данных. Об этом сообщает Узбекская служба Радио Свобода — Радио Озодлик со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ведомстве не уточнили, какие именно социальные сети подпали под ограничения. Однако пользователи сообщают о перебоях в работе Тwitter, TikTok, "ВКонтакте" и мессенджера Skype.

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С апреля в Узбекистане действует закон, обязывающий интернет-компании хранить персональные данные узбекских пользователей внутри страны. Глава правительственного Государственного центра персонализации в мае заявил, что социальным сетям отправлено требование соблюдать этот закон, передавала Gazeta.uz.

Узбекистан занимает одну из худших позиций в рейтинге стран мира по уровню свободы интернета, ежегодно составляемому правозащитной организацией Freedom House. Однако после смерти предыдущего президента Ислама Каримова в 2016 году в республике отмечалось смягчение политики правящего режима и предоставляющего гражданам несколько больших свобод, чем раньше. В 2019 году гражданам разблокировали доступ к сайтам ряда западных СМИ и правозащитных организаций.

Однако доступ остаётся закрытым к сайтам Радио Свобода, Ассоциации "Права человека в Центральной Азии", Международного сотрудничества в области защиты прав человека, Норвежского Хельсинкского комитета, Форума по правам человека в Узбекистане, напоминала в мае редакция Озодлика. С 20 мая в государственных органах и организациях в Узбекистане запретили использование анонимайзеров и VPN-сервисов.

А на 24 октября в стране запланированы президентские выборы, где планирует переизбраться действующий глава государства Шавкат Мирзиёев. Перед выборами государство ужесточает правила поведения граждан в интернете и усиливает давление на журналистов и блогеров.