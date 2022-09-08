Депутаты из Петербурга предложили Госдуме обвинить Путина в госизмене

Совет муниципального образования Смольнинское в Санкт-Петербурге предложил Госдуме обвинить президента России Владимира Путина в государственной измене для отрешения его от должности. Об этом сообщил депутат Дмитрий Палюга.

Петербургские депутаты считают, что решение Путина о начале вторжения российской армии на территорию Украины наносит вред безопасности России и её граждан. Решение, как отмечает Палюга, было принято большинством присутствующих депутатов Смольнинского.

Депутаты утверждают, что на войне в Украине гибнут и становятся инвалидами молодые люди, из-за войны страдает экономика России. После начала российского вторжения блок НАТО стал активно расширяться на восток, а Украина – получать всё больше оружия, хотя цели, которыми оправдывал Путин военную агрессию, были обратными, заявили они.