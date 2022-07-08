"Они отняли у меня 7 лет жизни". Приговор Алексею Горинову

8 июля Мещанский районный суд Москвы приговорил муниципального депутата Красносельского района Алексея Горинова к 7 годам лишения свободы. Его обвиняли в распространении фейков о российской армии. По решению суда Горинова отправят в колонию общего режима и лишат права 4 года занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления. На одном из заседаний совета депутатов Красносельского округа, которое транслировалось на ютьюбе, Горинов говорил о гибели украинских детей, назвал Россию "фашистским государством", а ее действия в Украине "войной".



Суд признал Алексея Горинова виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ с использованием служебного положения, по предварительному сговору и по мотивам политической ненависти (пп. "а", "б", "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Одна из депутатов Красносельского округа Елена Котеночкина, которая также присутствовала на том заседании, была вынуждена покинуть страну – на нее тоже завели дело о фейках.



Донос на Алексея Горинова и Елену Котеночкину написал один из пользователей портала "Пикабу", который увидел в интернете запись заседания. Об этом говорила в суде судья Олеся Менделеева – якобы слова депутатов так задели этого пользователя, что он самостоятельно заявил на них в СК России. Об этом пишет телеграм-канал "Свободу Алексею Горинову", который вел подробную трансляцию судебного заседания. Именно этот донос и стал основой обвинительного приговора. До суда Горинов находился под стражей три месяца, а само разбирательство заняло пять дней.

"Они отняли у меня весну, они отняли у меня лето, а теперь они ещё отняли у меня 7 лет жизни", – сказал Алексей Горинов после вынесения приговора. Во время заседания он был в наручниках, но держал в руках плакат "Вам еще нужна эта война?".

Адвокат Горинова Катерина Тертухина намерена в ближайшее время обжаловать неправомерный, по ее мнению, приговор:

Мой подзащитный получил семь лет колонии за свои слова

– Сторона защиты Алексея Горинова очень недовольна сегодняшним приговором. Мы, конечно же, будем обжаловать его во всех возможных инстанциях. Мой подзащитный сегодня получил семь лет колонии общего режима за свои слова, за свое мнение, за свое отношение.



– Как вы думаете, почему суд так быстро рассмотрел дело Алексея Горинова?



– Следствие по нашему делу шло ровно шесть дней, суд прошел за три заседания. Как и почему это сделано, я комментировать не могу, но это действительно беспрецедентные сроки рассмотрения дела.



– Что вы думаете о примененной статье?

– Мы вчера на заседании заявляли большое и очень мотивированное ходатайство, которое было подготовлено большой группой высококвалифицированных юристов. Наше ходатайство заключалось в следующем: мы считаем, что эта статья противоречит Конституции Российской Федерации. И мы просили Мещанский районный суд обратиться в Конституционный суд по вопросу проверки соответствия данной статьи Конституции. К сожалению, суд нас не услышал. Но мы будем проводить эту работу дальше и дойдем сами до Конституционного суда.

– В чем особенность приговора Алексею Горинову?

Мы хотим назвать эту статью "гориновской"

– Это первый приговор, который вынесен по этой статье, где человек не признал свою вину. Мы хотим назвать эту статью "гориновской". Это нам очень поможет. Это третий приговор по России и первый приговор с реальным сроком, и вот он единственный, кто не признал свою вину. Пока это так. Нам это очень нужно для Конституционного суда. Вот как "дадинская" статья называлась "дадинской", точно так же мы хотим, чтобы эта статья называлась "гориновской", – полагает адвокат Катерина Тертухина.



Коллега Алексея Горинова по Красносельскому муниципальному округу Елена Котеночкина была вынуждена покинуть Россию из-за угрозы уголовного преследования – против нее также возбудили дело о фейках.

Этот приговор – торжество беззакония

– Этот приговор – торжество беззакония, бесправности, признак фашистского государства. Я так говорила на нашем заседании и оказалась права. Человека осудили за мнение, не соответствующее тому, что хочет видеть государство. Семь лет! Я думала, может быть, суд хотя бы снизит срок или даст условный, а он выдал в полном объеме, как просил прокурор. Уже заведено, по моим подсчетам, 70 уголовных дел по этой статье – 207.3. А также есть и другие статьи, ранее введенные в Уголовный кодекс, в том числе "дискредитация", и в Административный кодекс тоже, по которым вынесено уже свыше тысячи административных арестов, и люди получили штрафы. Статья противоречит 29-й статье Конституции, она, несомненно, должна быть оспорена в Конституционном суде. И защита ходатайствовала в суд о том, чтобы приостановили процесс для заключения, для правовой оценки Конституционным судом этой статьи, но судья отказала в ходатайстве. Очевидно, что статья введена была как раз с целью заткнуть рот всем, кто не согласен с действиями Путина, государственного аппарата и Вооруженных сил Российской Федерации.

– Елена, вы сейчас находитесь за границей. У тех, кто в России, очень мало методов выражения своего несогласия. Что все-таки остается в арсенале тех, кто остался в стране?



– Очевидно, тем, кто остался в России, нужно быть предельно осторожными в своих высказываниях. Либо, если совесть требует высказаться и продемонстрировать свою позицию, нужно быть готовым либо к тюремному заключению, либо к эмиграции.



– Почему Алексей Горинов поступил так, как поступил?

Это человек редкого достоинства

– Это человек редкого достоинства – очень честный, справедливый, добрый. Он был депутатом в начале 90-х, когда демократия была на пике своего становления, и мы видим, что даже в эпоху Ельцина она угасала и скатилась к тому, что мы сейчас имеем. Вместе с тем он считал важным для себя идти в депутаты, отстаивать права граждан, жителей нашего района. На заседании суда были представлены материалы его работы, показания свидетелей, которых, к сожалению, суд расценил субъективными. По просьбе жителей совет депутатов по его инициативе принял решение об установке мемориальных табличек участникам Великой Отечественной войны в Красносельском районе. Он делал запросы по ветеранам, возглавлял социальную комиссию и очень чутко относился к просьбам и чаяниям жителей района, в том числе ветеранов. И вот сейчас с ним так поступают… Он на судебном заседании сообщил, что очень трепетно относится к Дню Победы, для него это скорбная дата, которую, конечно же, надо отмечать, но не в виде безудержного веселья, как он сказал, а именно как день памяти. И уличать его в том, что он якобы вместе со мной оправдывает фашизм, встал на сторону фашизма, очень странно и абсурдно. Я считаю приговор по этой статье и саму статью несправедливой. Ее нужно отменить, как и все остальные репрессивные статьи, которые появились у нас при путинском режиме. И в прекрасной России будущего, несомненно, они все пойдут под нож и будут отменены, – считает Елена Котеночкина.

Координатор проекта "Русь сидящая", правозащитница Алла Фролова – одна из тех, кто пришел в Мещанский суд поддержать Алексея Горинова:

– Этот приговор – сигнал всему обществу: все, что будет высказано против, твое мнение или не твое мнение, мнение группы людей или ты сам неудачно что-то сказал, ты будешь жестоко наказан, у тебя заберут все, вот сегодня у Алексея забрали 7 лет жизни.



– Почему вам важно было прийти и поддержать Алексея Горинова?

Это люди, которыми страна должна гордиться

– Алексея Горинова я знаю десять лет, это первый человек, который будучи юристом, а я не юрист, научил меня защищать людей в судах и в ОВД. Это просто интеллигентнейший человек, спокойный, умный, очень образованный. Ну как можно его не поддержать, когда происходят вот такие вещи, когда человека могут за собственное мнение осудить на много лет? Ну как? Я не могу. Это люди, которыми страна должна гордиться.

– Что вы думаете о статье, по которой сегодня осудили Алексея, – почему они ее придумали и насколько эффективно сейчас она внедряется в жизнь?

В Москве это первый такой внушительный и реальный приговор

– Ну, внедряют они ее эффективно, такой приговор не первый по стране. Неделю назад в Крыму был по второй части, там дали пять лет условно. Но мы понимаем, что в Москве это первый такой внушительный и реальный приговор. Понимаете, чтобы оспорить конституционность этой статьи, к сожалению, нужно пройти все инстанции.



– Остались ли какие-то юридические, правозащитные механизмы для защиты тех людей в России, которые открыто высказываются против действий российской власти?

– Наверное, осталось, но очень мало. Не знаю, мы будем думать, что можно еще сделать, куда писать, как бороться. Будем думать, чтобы помочь Алексею и облегчить ему жизнь, – сказала правозащитница Алла Фролова.



Также 1 июня МВД объявило в розыск депутата Семилукского муниципального района Воронежской области Нину Беляеву. Ранее СК возбудил против Беляевой уголовное дело о фейках про российскую армию: поводом для возбуждения дела стало выступление депутата против войны с Украиной. Она заявила, что считает действия России "военным преступлением", и осудила военных, которые соглашаются участвовать в боевых действиях на территории чужой страны. После этого Беляева сообщила, что покинула Россию.