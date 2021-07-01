Муниципальный депутат Кетеван Хараидзе прекратила голодовку в СИЗО

Муниципальный депутат Тверского района Москвы Кетеван Хараидзе прекратила голодовку, начатую в СИЗО знак протеста против своего уголовного преследования по подозрению в мошенничестве. Об этом журналистам рассказала её адвокат Евгения Григорьева. Хараидзе прекратила голодовку 28 июня, уточнила она.

Кетеван Хараидзе была задержана в ночь на 18 июня. Перед этим у неё дома был проведён обыск. У неё изъяли телефон, компьютер и две пятитысячных купюры из кармана пальто. Хараидзе подозревается в мошенничестве. Следствие считает таковым попытки депутата препятствовать введению в эксплуатацию элитного жилого комплекса в центре Москвы. По её утверждению, дом был построен с нарушениями и должен был перегрузить районную систему канализации.

19 июня суд арестовал Хараидзе на два месяца. Она отрицает обвинения и объявила голодовку.

В мае Хараидзе заявила о своём намерении баллотироваться на выборах в Государственную думу.

Ещё несколько российских оппозиционных политиков, намеревавшихся избираться в парламент, стали подозреваемыми или обвиняемыми по уголовным делам. Среди них – Дмитрий Гудков, Константин Янкаускас, Максим Резник, Любовь Соболь. Муниципального депутата Илью Яшина сняли с выборов в Московскую городскую думу, признав "лицом, причастным к экстремистской деятельности" из-за поддержки Алексея Навального.