"Все полусекретное". За что арестовали Кетеван Хараизде?

Муниципальный депутат Тверского района Москвы Кетеван Хараидзе уже неделю находится в СИЗО после предъявления обвинения в мошенничестве. Хараизде отрицает все обвинения и объявила голодовку, которую намерена держать до изменения меры пресечения. В мае депутат заявила о своем намерении баллотироваться в Госдуму, а последние месяцы она успешно защищала права жителей Тверского района в конфликте с застройщиком элитных вилл. Именно с этим Хараидзе связывает появление уголовного дела.

Кетеван Хараидзе была задержана в ночь на 18 июня. Перед этим в ее квартире несколько часов проходил обыск: у нее изъяли телефон, компьютер и две пятитысячные купюры из пальто. Как рассказала Радио Свобода адвокат ОВД-Инфо Евгения Григорьева, купюры были меченые, и их нашли в зимнем пальто, которое Хараидзе сейчас не использует. Депутат не знает, откуда в ее пальто оказались эти деньги.

После обыска сотрудники Следственного комитета покинули квартиру, однако затем, под предлогом составления повестки для вызова на допрос, вынудили Хараидзе открыть дверь и забрали ее в Следственное управление по Центральному округу Москвы на допрос.

Адвокат Евгения Григорьева приехала к Хараидзе в 3 часа ночи, ее пустили к подзащитной только в 8 утра. В этот же день, после следственных действий, Хамовнический суд Москвы отправил депутата в СИЗО до 13 августа.

Зачем женщину, которой 63 года, сажать в СИЗО?

"В тот день мы собрали полный пакет документов, который нужен для избрания меры пресечения под домашний арест, – говорит Григорьева. – Это ненасильственное преступление. Даже Владимир Путин говорил, что по экономике не следует задерживать и сажать под стражу человека в СИЗО до вынесения приговора, потому что у нас презумпция невиновности все-таки, надеюсь, действует в стране. Мы собрали документы о том, что у нее есть жилое помещение, где она проживает; справки о доходах – что у нее есть, на что жить. Это самое главное. В постановлении указано, что она может воздействовать на свидетелей, она может уничтожить материалы по уголовному делу. Каким образом человек с браслетом на ноге под домашним арестом, которому запрещено пользоваться Интернетом, мобильным телефоном и выходить на улицу, может все это сделать?! Зачем женщину 1958-го года рождения, которой 63 года, сажать в СИЗО?"

Кетеван Хараидзе продолжает держать голодовку. До визита членов ОНК сотрудники СИЗО оставляли в ее камере еду на весь день: завтрак стоял до обеда, а обед – до ужина. При этом долгое время у депутата не было доступа к питьевой воде – как рассказал ее адвокат Михаил Бирюков, Хараидзе предоставляют только кипяченую воду, которую нельзя пить во время голодовки, так как она "вымывает из организма остатки минеральных солей и, в общем-то, не только не полезна, но и вредна в тех условиях, в которых находится Кэти". Питьевая вода была заказана для Хараидзе в магазине, но ее не доставляют в тот же день. По процедуре, которая существует в СИЗО, заказ формируется несколько дней, хотя раньше заказы доставлялись на следующий день, отмечает Бирюков. Вода, которую можно получить через передачи, проделывает еще более долгий путь до получателя заказа. Поэтому какое-то время у депутата была только та вода, которую удавалось передать ей при личных встречах.

"Она чувствует себя хорошо, бодро, настроена целиком на борьбу, – рассказывает Михаил Бирюков. – По ней нельзя сказать, что она подавлена, деморализована и растеряна. Она очень собрана. Мы обсуждали с ней тактику наших последующих действий, нашу позицию. В понедельник я надеюсь посетить ее. Так что, Кэти – настоящий боец".

Адвокатам запрещено разглашать данные следствия, поэтому детали обвинения пока что неизвестны. Ранее в СМИ появлялась информация, что уголовное дело связано с деятельностью одного из московских застройщиков.

Она полагает, что этот застройщик связан с какими-то лицами, которые не хотят ее избрания в Госдуму

"Кетеван связывает то, что ей вменяют мошенничество с действиями застройщика, – говорит Евгения Григорьева. – Для застройщика, который работает на улице Фадеева, 6, она была, цитирую ее, "как кость в горле". Она писала многочисленные жалобы в прокуратуру, выступала со множественными пикетами, всячески добивалась того, чтобы они действовали согласно установленным нормам и разрешениям. Они, например, хотели подключиться к канализационной сети старого дома, а не делать новую, то есть там много всяких нарушений с ее слов было. И она препятствовала проведению каких-то работ. А это же, с ее слов, миллионы и миллионы для застройщика. И, таким образом, застройщик ее убрал со сцены действия, потому что она очень активная.

Она полагает, что, возможно – естественно, никто ничего не знает – что этот застройщик связан с какими-то лицами, которые не хотят ее избрания в Госдуму, потому что одно дело она борется с застройщиками на муниципальном уровне, а другое дело, она будет бороться на федеральном".

Последние месяцы на странице Хараидзе в фейсбуке публикуется хроника противостояния жителей Тверского района с застройщиком и его подрядчиками, которые строят комплекс вилл в районе Долгоруковской улицы и улицы Фадеева. В этом месте группа компаний STONE HEDGE возводит закрытый комплекс Caméo из 17 вилл.

Последний пост о победах жителей Хараидзе опубликовала за неделю до ареста

Согласно публикациям Хараидзе, застройщик собирался подключить виллы к коммуникациям соседних домов, создав тем самым "коммунальный коллапс". А часть общественной земли, которую застройщик временно арендовал для размещения стройматериалов, на сайте проекта уже была обозначена как территория комплекса. Это вызвало у жителей соседних домов опасение, что эту территорию, где они выгуливают своих собак, у них отберут. В итоге депутату удалось на два месяца приостановить работу застройщика и заставить компанию взять на себя ремонт старых сетей канализации соседнего дома, к которым они намерены подключиться. Хараидзе также отметила, что глава Управы Тверского района, отставки которого она добивалась, в итоге был отправлен в отставку. На сайте Управы Сергей Золотарев действительно больше не значится как глава. Последний пост о победах жителей Хараидзе опубликовала за неделю до ареста.

В этом уголовном деле есть еще один обвиняемый, которого суд не отправил в СИЗО. Когда второй обвиняемый выходил из суда, сторонники Хараидзе узнали в нем общественного советника Управы Тверского района Гурама Григоряна, рассказал Радио Свобода глава муниципального округа Тверской Яков Якубович. Этого человека знают жители домов, которые находятся рядом со строящимся комплексом вилл. Сам Якубович не может подтвердить, действительно ли вторым обвиняемым является Григорян. Соседка Хараидзе по подъезду Варвара Горностаева, журналист и главный редактор издательства Corpus, рассказала "Собеседнику", что человек по имени Гурам Григорян также проходит по этому делу и тоже был задержан. На сайте Управы Тверского района в разделе общественных советников есть человек с таким именем. В группе жителей Тверского района в фейсбуке говорится, что Гурам Григорян является вторым обвиняемым, его также называют старшим по дому на улице Фадеева 6 – жители именно дома противостоят застройщику.

Второго обвиняемого суд отправил под домашний арест. Как рассказал адвокат Михаил Бирюков, обвиняемый дал показания в отношении Хараидзе. Защита депутата не может пока разглашать, какие именно показания были даны.

Почему к ней приехали вечером, почему к ней вломились домой?

"Этот человек был в сопровождении адвоката, сел в автомобиль, и вместе с адвокатом они уехали без какого-либо сопровождения, – рассказал Яков Якубович. – Где он сейчас находится? Действительно ли к нему применяются меры пресечения, которые установлены Хамовническим судом? Об этом нет достоверной информации. По всей видимости, он действительно находится под домашним арестом. А где именно, и каким образом обеспечиваются условия его содержания под домашним арестом – это, конечно, не представляется возможным прокомментировать".

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Тверской опубликовали заявление в связи с арестом Кетеван Хараидзе, в котором просят провести проверку действий полицейских в ходе следственных действий, представить общественности достоверную информацию об этом деле и изменить Хараидзе меру пресечения на не связанную с заключением под стражу.

"Мы были удивлены тому, почему все следственные действия происходили в таком странном виде, – рассказал Яков Якубович. – Почему к ней приехали вечером, почему к ней вломились домой. По свидетельствам очевидцев, обыск происходил в отсутствии разрешающих документов. Потом документы были подвезены. Кроме того, сначала Кети была в статусе свидетеля, а следственные действия в отношении свидетеля не могут вестись в ночное время. Это прямо запрещено 167 статьей УПК.

это дело может быть политически мотивировано или связано с заказным характером

Мы также попросили следственные органы и вышестоящие инстанции, чтобы все-таки представили общественности информацию о том, что является сутью этого дела, что являются сутью обвинений в адрес нашей коллеги, почему в таком режиме секретности проходит разбирательство. Все это не представляется общественности. Как и в деле Ивана Сафронова, все какое-то полусекретное, с адвокатом берутся подписки о неразглашении. Естественно, вся эта ситуация генерирует большое количество разных домыслов и слухов. Общественность указывает прямо на то, что это дело может быть политически мотивировано или связано с заказным характером. На мой взгляд, если бы общественности были представлены конкретные данные по расследованию этого дела, было бы заявление пресс-службы Следственного управления по ЦАО Москвы, информации было бы намного больше, и целый ряд вопросов был бы снят".

21 июня адвокат Евгения Григорьева подала апелляционную жалобу на решение суда, однако она была зарегистрирована только 25 июня, и только на следующей неделе канцелярия назначит дату рассмотрения жалобы. Это является нарушением норм закона, считают адвокаты – по закону дата рассмотрения жалобы должна быть назначена в течение трех дней. Кетеван Хараидзе намерена держать голодовку до изменения ей меры пресечения на не связанную с лишением свободы.