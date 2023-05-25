Мусульмане поддержали просьбу о проверке эксперта в деле Беркович

Духовное управление мусульман России (ДУМ) присоединилось к требованию Российского еврейского конгресса проверить на предмет разжигания межнациональной розни эксперта Романа Силантьева, на основании экспертизы которого завели уголовное дело против режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук.
17 мая Российский еврейский конгресс (РЕК) обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить "антисемитские высказывания", допущенные руководителем лаборатории деструктологии в Московском государственном лингвистическом университете имени Мориса Тореза Силантьевым, и привлечь его к ответственности. По мнению РЕК, "комментарий Силантьева, размещенный в телеграм-канале, содержит множество антисемитских предрассудков... и даёт представление о негативном отношении эксперта к евреям".
В четверг о поддержке позиции Еврейского конгресса мусульманской общественностью заявил первый заместитель председателя ДУМ доктор теологии Дамир Мухетдинов. "Мы полностью солидаризируемся с обращением РЕК на имя Александра Бастрыкина с просьбой провести проверку по факту высказываний гражданина Силантьева Р. А... Считаем должным обратить внимание широкой общественности на недопустимость любых действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии как противоречащих российскому законодательству, так и здравому смыслу", - приводит заявление Дамира Мухетдинова издание "Коммерсантъ".
Поводом обращения в СК стал комментарий Романа Силантьева на ресурсе Lomovka, в котором он привел данные своей экспертизы спектакля "Финист ясный сокол".
- В начале мая российские правоохранительные органы задержали, а затем отправили в СИЗО Женю Беркович и драматурга Светлану Петрийчук. Уголовное дело против них возбудили из-за пьесы "Финист ясный сокол", которую написала Петрийчук и поставила Беркович.
- В пьесе рассказывается о российских женщинах, которые решили виртуально выйти замуж за приверженцев радикального ислама и уехать к ним в Сирию. В основу постановки, как сообщали её создатели, легли реальные приговоры и протоколы допросов женщин. В 2022 году спектакль победил в двух номинациях на главную российскую театральную премию "Золотая маска".
- В поддержку Беркович и Петрийчук, которым грозят длительные сроки заключения, выступили десятки деятелей культуры, правозащитников и общественных деятелей.
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