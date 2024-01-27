Музыкантам "Би-2" может грозить депортация из Таиланда в Россию

Музыкантам группы "Би-2", которых на днях оштрафовали в Таиланде за проведение концерта без рабочих виз, грозит депортация. Об этом в субботу пишет агентство РИА "Новости" со ссылкой на генконсула России в таиландском Пхукете Владимира Соснова. Некоторых из них могут депортировать в Россию.

Издание "Сота" со ссылкой на бывшего депутата Госдумы, живущего за границей оппозиционного политика Дмитрия Гудкова пишет, что российский генконсул лично добивается депортации музыкантов, въехавших в Таиланд по российским паспортам, именно в Россию. Таких, по словам консула, пять из семи, двое других музыкантов (вероятно, речь идёт о лидерах группы Шуре и Лёве Би-2) въехали в Таиланд по паспортам Израиля и Австралии. РИА "Новости" утверждают, что депортация производится в страну выдачи паспорта.

Гудков заявляет, что знает о подробностях дела, поскольку дружит с музыкантами "Би-2" и пытается им помочь. Политик не исключает, что в случае депортации в Россию музыкантам может грозить уголовное преследование, поскольку они активно выступают против войны в Украине. По мнению Гудкова, российские власти могут демонстративно расправиться с "Би-2", чтобы запугать антивоенных музыкантов и других представителей творческих профессий, живущих за границей.

О том, что в России против кого-либо из музыкантов "Би-2" было бы возбуждено уголовное дело, не сообщалось. При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём комментарии для издания "Подъём" непрямо обвинила "Би-2" и артиста Максима Галкина, который недавно также столкнулся с проблемами в Таиланде и Индонезии, в "финансировании терроризма" в связи с их поддержкой Украины.

Музыканты "Би-2", задержанные на этой неделе после концерта на Пхукете, всё ещё под стражей, хотя суд уже назначил им небольшие штрафы за концерт без рабочих виз. Российский консул заявил РИА "Новости", что их должны этапировать в Центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке, а затем депортировать. Официальные лица Таиланда ситуацию не комментировали. Ранее представитель туристической полиции ранее заявил, что после уплаты штрафа музыкантам будет предписано покинуть Таиланд, однако прямо о депортации в Россию не говорил.

После начала войны "Би-2" записала несколько антивоенных песен, участники группы переехали в Израиль. В мае прошлого года Минюст России внёс Егора Бортника (Лёва "Би-2") в реестр "иноагентов".

Проблемы со въездом или с концертной деятельностью в таких странах, как ОАЭ, Индонезия и Таиланд, в последнее время стали появляться у целого ряда российских музыкантов или артистов, признанных в России "иностранными агентами" или выступавших против войны.