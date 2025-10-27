Музыкантов "Стоптайм" задержали после отбытого ареста

В Петербурге полиция повторно задержала и отвезла в участок гитариста группы "Стоптайм" Александра Орлова, отбывшего арест в спецприёмнике. Солистку группы Диану Логинову увезли в полицию прямо из спецприёмника, она должна была освободиться завтра около 6 утра. передаёт "Настоящее время".
По данным "Бумаги", на Орлова составлены два протокола о дискредитации российской армии. Это может стать основанием для возбуждения уголовного дела.
Судьба третьего участника группы, барабанщика Владислава Леонтьева, неизвестна: он должен выйти из спецприемника в Луге завтра вечером.
- Участников "Стоптайм" задержали 15 октября после исполнений песен Монеточки, Noize MC и Земфиры в центре города. На уличные концерты, которые проходили с апреля, собирались многочисленные зрители, это активно обсуждалось в социальных сетях.
- Исполнители, песни которых пела уличная группа, признаны в России иностранными агентами, против Noize MC (Иван Алексеев) и Монеточки (Елизавета Гырдымова) возбуждены уголовные дела. Однако исполнение их произведений не запрещено законом.