Музыкантов "Стоптайм" задержали после отбытого ареста

В Петербурге полиция повторно задержала и отвезла в участок гитариста группы "Стоптайм" Александра Орлова, отбывшего арест в спецприёмнике. Солистку группы Диану Логинову увезли в полицию прямо из спецприёмника, она должна была освободиться завтра около 6 утра. передаёт "Настоящее время".

По данным "Бумаги", на Орлова составлены два протокола о дискредитации российской армии. Это может стать основанием для возбуждения уголовного дела.

Судьба третьего участника группы, барабанщика Владислава Леонтьева, неизвестна: он должен выйти из спецприемника в Луге завтра вечером.