Музыкантов "Стоптайм" задержали после отбытого ареста

Диана Логинова (Наоко)
Диана Логинова (Наоко)
В Петербурге полиция повторно задержала и отвезла в участок гитариста группы "Стоптайм" Александра Орлова, отбывшего арест в спецприёмнике. Солистку группы Диану Логинову увезли в полицию прямо из спецприёмника, она должна была освободиться завтра около 6 утра. передаёт "Настоящее время".

По данным "Бумаги", на Орлова составлены два протокола о дискредитации российской армии. Это может стать основанием для возбуждения уголовного дела.

Судьба третьего участника группы, барабанщика Владислава Леонтьева, неизвестна: он должен выйти из спецприемника в Луге завтра вечером.

  • Участников "Стоптайм" задержали 15 октября после исполнений песен Монеточки, Noize MC и Земфиры в центре города. На уличные концерты, которые проходили с апреля, собирались многочисленные зрители, это активно обсуждалось в социальных сетях.
  • Исполнители, песни которых пела уличная группа, признаны в России иностранными агентами, против Noize MC (Иван Алексеев) и Монеточки (Елизавета Гырдымова) возбуждены уголовные дела. Однако исполнение их произведений не запрещено законом.

