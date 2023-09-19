МВД ФРГ запретило две неонацистские группировки скинхедов

Министр внутренних дел ФРГ Ненси Фэзер (СДПГ) во вторник заявила о запрете и роспуске неонацистского объединения Hammerskins Deutschland. С утра полиция начала исполнять принятое распоряжение и провела обыски у 28 подозреваемых лидеров группировки, конфисковав её имущество. МВД также запретило связанный с группировкой клуб Crew 38.

Запрет Hammerskins Deutschland был обоснован тем, что члены объединения "нарушают конституционный порядок" и "идею взаимопонимания народов". Группировка активно пропагандирует расистские и нацистские идеи. Ведомство по охране конституции ФРГ отмечает, что Hammerskins "ориентирована на насилие".

Ненси Фэзер назвала запрет "решительным ударом, нанесенным организованному правому экстремизму". Министр подчеркнула, что это ясный сигнал против расизма и антисемитизма. По словам Фэзер, правый экстремизм остается самым большой угрозой демократии в Германии. Под запрет попали все символы группировок Hammerskins и Crew 38, например, эмблема с двумя скрещенными молотками. За их использование в общественных местах отныне будет грозить штраф.

Правоохранительные органы ФРГ более года тесно сотрудничали с коллегами из США при подготовке запрета. Hammerskins Deutschland – подразделение основанной в Америке организации Hammerskins Nation. Германский филиал считается главным в Европе.

Hammerskins Deutschland известна как организатор концертов и распространения дисков правоэкстремистской музыки с текстами расистского содержания. Правоохранительные органы ФРГ насчитывают около 120 активных приверженцев группы. Hammerskins считается самой крупной правоэкстремистской организацией скинхедов в Германии, которая осуществляла свою деятельность конспиративно. Группировка была организована по образцу групп байкеров в 13 региональных подразделениях, так называемых Chapter. Некоторые члены Hammerskins работали в фирмах по обеспечению безопасности.

Группировка действует в нескольких странах. Немецкое подразделение поддерживает контакты с неонацистами и правыми экстремистами из других филиалов. Hammerskins организовывали в Германии самое крупное мероприятие правоэкстремистских организаций "Битва Нибелунгов", которое было запрещено в 2019 году. Также они проводили музыкальный сбор Hammerfest, на котором выступали многочисленные неонацистские группы.

Hammerskins появились в конце 80-х годов в США. Их подразделения в различных странах организованы по принципу так называемой "нации скинхедов". В Германии структуры группировки активны с начала 90-х годов. Одно из первых подразделений находилось в Берлине.

В последние годы МВД ФРГ запретило двадцать правоэкстремистских организаций. Среди них Combat 18 Deutschland, Nordadler, Sturm-/Wolfsbrigade 44 и Blood and Honour.

Hammerskins могут подать жалобу против сегодняшнего запрета в Федеральный административный суд.