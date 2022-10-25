В Восточной Германии вечером в понедельник прошли демонстрации против политики правительства ФРГ в отношении России и действий в условиях энергетического кризиса. На улицы вышли тысячи граждан так называемых новых федеральных земель, которые ранее входили в состав ГДР. Впервые за много месяцев в Дрездене демонстрации были организованы сторонниками правопопулистского движения ПЕГИДА.

Особенно массовыми протесты были в земле Тюрингия, где прошли более 40 акций. Общее число их участников превысило 20 тысяч человек. С протестами вышли на улицы также граждане земель Саксония и Саксония-Ангальт, где сильна поддержка правой партии "Альтернатива для Германии" и ультраправых течений. В Магдебурге на объявленную "АдГ" демонстрацию пришли около 900 человек.

В Лейпциге шествие нескольких тысяч демонстрантов, критикующих правительство и выступающих за перемирие в Украине, было заблокировано несколькими сотнями противников этих лозунгов.

В Дрездене движение ПЕГИДА впервые за несколько месяцев воззвало к "Большой дрезденской прогулке". Несколько сот протестующих критиковали правительство за неправильную, по их мнению, политику по отношению к России и высокие цены на энергию. Движение находится под наблюдением германского Органа защиты конституции из-за "отчётливо экстремистского направления". Во время демонстрации в городе Хемнице были видны флаги правоэкстремистского ксенофобского течения "Свободная Саксония".

В 20 городах земли Мекленбург-Передняя Померания на уличные протесты вышли около 7 600 протестующих, подсчитала полиция. В столице этой земли городе Шверине насчитывалось 1 600 участников демонстрации. Граждане требовали от правительства больше поддержки государства для компенсации роста цен на энергию и газ. В городе Котбусе в земле Бранденбург в демонстрации приняли участие около тысячи человек.

В восточногерманских землях бывшей ГДР, по-прежнему отстающих в уровне жизни от Западной Германии, сильны правоэкстремистские, ксенофобские и русофильские тенденции. 19 октября в земле Мекленбург-Передняя Померания был устроен поджог общежития для беженцев из Украины. Федеральное ведомство по охране конституции ведёт расследование по подозрению в ксенофобском преступлении.

Многие жители восточногерманских земель критикуют поставки оружия в Украину, недостаточную поддержку населения в условиях инфляции и энергетического кризиса и выступают за перемирие в Украине и экономическое сотрудничество с Россией.

Правительство ФРГ ранее приняло пакет помощи гражданам и промышленности на сумму 200 миллиардов евро. В сентябре из федерального бюджета было выделено 150 миллионов евро для инвестиций в расположенные в земле Мекленбург-Передняя Померания порты в Ростоке и Любмине.

Премьер-министр этой земли Мануэла Швезиг заявила, что средства пойдут на перестройку портов для создания новых терминалов для нефтяных танкеров после отказа от поставок нефти из России через дочерний нефтеперерабатывающий завод Роснефти в городе Шведте.