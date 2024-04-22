МВД: глава МЧС Чечни вёл себя агрессивно и угрожал полиции

МВД России по Северо-Кавказскому округу отчиталось о проверке по факту инцидента на КПП "Герзельский мост" на границе Дагестана и Чечни, в результате которого был задержан глава МЧС Чечни Алихан Цакаев.
Ведомство сообщает, что автомобиль GMC "Yukon" двигался по встречной полосе федеральной трассы "Кавказ", создавая угрозу для участников дорожного движения. Водитель вёл себя агрессивно, нецензурно бранил полицейских, угрожал им и несколько раз ударил, а также предпринял попытку скрыться. В отношении нарушителя сотрудники полиции применили физическую силу и надели на него наручники.
МВД уточняет, что результаты проверки направили в следственный комитет.
Изначально о задержании Алихана Цакаева за опасное вождение сообщили оппозиционные главе Чечни Рамзану Кадырову блогеры. Они утверждают, что чиновник был пьян. По данным Baza, инцидент произошел 14 апреля.
- Глава Чечни отреагировал на происшествие, назвав его "постыдной провокацией" и "спектаклем".
- Глава Дагестана Сергей Меликов отметил, что не может допустить "чтобы эта ситуация каким-то образом бросила тень на мундир наших сотрудников МВД". По словам главы региона, в ситуации должны разобраться представители правоохранительных органов.
- Также утверждается, что после инцидента за Цакаевым приехали сотрудники правоохранительных органов из Чечни; в их числе был Абузайд Висмурадов – зампредседателя правительства Чечни, чей сын женат на дочери Кадырова.
- Издание "Агентство" установило, что на автомобиле, которым Цакаев управлял в момент задержания, были номера от другой машины. На видеоролике задержания видны марка машины Цакаева – GMC Yukon XL – и номерной знак А899МР 95. По данным сервиса проверки автомобилей, пишет "Агентство", этот номер зарегистрирован на другой автомобиль – "Богдан" 2110 (модель создана на базе ВАЗ-2110).
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