МВД: глава МЧС Чечни вёл себя агрессивно и угрожал полиции

МВД России по Северо-Кавказскому округу отчиталось о проверке по факту инцидента на КПП "Герзельский мост" на границе Дагестана и Чечни, в результате которого был задержан глава МЧС Чечни Алихан Цакаев.

Ведомство сообщает, что автомобиль GMC "Yukon" двигался по встречной полосе федеральной трассы "Кавказ", создавая угрозу для участников дорожного движения. Водитель вёл себя агрессивно, нецензурно бранил полицейских, угрожал им и несколько раз ударил, а также предпринял попытку скрыться. В отношении нарушителя сотрудники полиции применили физическую силу и надели на него наручники.

МВД уточняет, что результаты проверки направили в следственный комитет.

Изначально о задержании Алихана Цакаева за опасное вождение сообщили оппозиционные главе Чечни Рамзану Кадырову блогеры. Они утверждают, что чиновник был пьян. По данным Baza, инцидент произошел 14 апреля.