МВД Грузии заявило о задержании пяти огранизаторов протестов в Тбилиси

МВД Грузии объявило о задержании пяти членов организационного комитета протестной акции в Тбилиси, которая прошла 4 октября одновременно с муниципальными выборами.

Как пишет "Эхо Кавказа", задержанным вменяют призыв к насильственному изменению конституционного строя Грузии или свержению государственной власти, а также организацию, руководство и участие в групповых актах насилия. По этим статьям предусмотрено до девяти лет лишения свободы.

Задержаны член "Единого национального движения" (ЕНД) Ираклий Надирадзе, член политсовета ЕНД Муртаз Зоделава, бывший заместитель начальника Генштаба ВС Грузии Лаша Беридзе, генсекретарь партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе и основатель общественной платформы "Проспект Руставели", оперный певец Паата Бурчуладзе.

Премьер-министр Грузии и лидер правящей партии "Грузинская мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что "попытка свержения власти провалилась". По его словам, за последние четыре года "Нацдвижение" пять раз предпринимало попытки организации "майдана", на что власти "дали адекватный ответ".

"У нас есть конкретная ответственность перед более чем миллионом ста тысяч избирателей – окончательно удалить эту болезнь, которую называют "Коллективным Нацдвижением", из нашей страны. Под этим подразумеваются соответствующие политические партии, иностранные агенты и экстремистские группы, действующие по указаниям и при финансировании зарубежных спецслужб", – передает слова Кобахидзе "Эхо Кавказа".

Ранее пресс-служба Минздрава Грузии сообщила, что в ходе протестов пострадали шесть демонстрантов и 21 полицейский.

4 октября в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления; их бойкотировал ряд крупных оппозиционных сил, в том числе партия бывшего президента Михаила Саакaшвили "Единое национальное движение". Часть оппозиции анонсировала собрание в центре Тбилиси с целью "мирного свержения власти". Вечером участники акции протеста попытались захватить президентский дворец в Тбилиси. Части демонстрантов удалось проникнуть во двор – его забор был разрушен. Спецназ использовал перцовый спрей, слезоточивый газ и водомёт для защиты дворца.

В условиях бойкота со стороны ряда оппозиционных партий на выборах уверенную победу одержала правящая партия "Грузинская мечта". В масштабах всей страны за "Грузинскую мечту", согласно данным ЦИК, проголосовали 81,7% избирателей. В Тбилиси показатель партии составил 70%. На выборах мэров в Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми и Поти победу также одержали кандидаты от "Грузинской мечты". В Тбилиси действующий мэр Каха Каладзе набрал 71,5% голосов.