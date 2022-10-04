МВД Казахстана: за две недели в страну прибыли 200 тысяч россиян

Более 200 тысяч россиян приехали в Казахстан после объявления в России частичной мобилизации. Об этом сообщил глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов.

По его словам, за этот же период из страны выехали 147 тысяч россиян. Ахметжанов добавил, что из Казахстана также депортировали семерых граждан России: трое из них незаконно пересекли границу, четверо совершили в Уральске мелкое хулиганство.

Неделю назад МВД Казахстана заявляло, что в страну приехали 98 тысяч россиян, а выехали – 64 тысячи человек.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении провести переговоры с российскими властями на фоне массового притока россиян в страну. Глава МВД обещал, что Казахстан не будет выдавать России граждан, уклоняющихся от мобилизации, если их не объявят в международный розыск.