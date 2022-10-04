МВД Казахстана: за две недели в страну прибыли 200 тысяч россиян

Более 200 тысяч россиян приехали в Казахстан после объявления в России частичной мобилизации. Об этом сообщил глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов.
По его словам, за этот же период из страны выехали 147 тысяч россиян. Ахметжанов добавил, что из Казахстана также депортировали семерых граждан России: трое из них незаконно пересекли границу, четверо совершили в Уральске мелкое хулиганство.
Неделю назад МВД Казахстана заявляло, что в страну приехали 98 тысяч россиян, а выехали – 64 тысячи человек.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении провести переговоры с российскими властями на фоне массового притока россиян в страну. Глава МВД обещал, что Казахстан не будет выдавать России граждан, уклоняющихся от мобилизации, если их не объявят в международный розыск.
- После объявления президентом России Владимиром Путиным 21 сентября частичной мобилизации резко возросло число желающих покинуть страну. Одним из популярных направлений выезда стал Казахстан, для въезда в который россиянам не нужно не только визы, но и загранпаспорта. Ранее СМИ сообщали о том, что на пограничных пунктах России и Казахстана выстраиваются многокилометровые очереди из желающих избежать мобилизации. На фоне массового притока россиян в Казахстане отмечается дефицит жилья в аренду и повышение цен на доступные варианты.
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