Бурятскую журналистку задержали в Казахстане по делу о фейках

Журналистку из Бурятии Евгению Балтатарову задержали в столице Казахстана Астане. Об этом она сообщила в своём телеграм-канале. По словам Балтатаровой, в России ей вменяется статья о распространении фейков о российской армии. Российские правоохранительные органы объявили её в международный розыск.
Как уточняет издание DOXA, Балтатарова покинула Россию в марте после обысков, которые полицейские устроили по делу о мошенничестве в украденном у нее телеграм-канале. При этом она отметила, что уезжает из опасений преследования за антивоенный активизм.
Балтатарова написала, что её задержали в Астане у офиса Бюро по правам человека, где активисты обсуждали положение беженцев из России. Она также сообщила, что её делом уже занимаются адвокаты.
- Евгения Балтатарова - известная в Бурятии журналистка, блогер и общественный деятель. 1 марта сотрудники ФСБ провели в квартире Балтатаровой обыск в рамках уголовного дела, о мошенничестве с использованием средств мобильной связи. Блог Балтатаровой ранее был взломан и использовался мошенниками, о чём журналистка предупредила своих подписчиков. После обыска она приняла решение покинуть Россию. Однако дело на неё было заведено по статье о дискредитации и фейках в отношении российской армии. Балтатарова многократно выступала против войны в Украине.
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