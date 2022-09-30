Бурятскую журналистку задержали в Казахстане по делу о фейках

Журналистку из Бурятии Евгению Балтатарову задержали в столице Казахстана Астане. Об этом она сообщила в своём телеграм-канале. По словам Балтатаровой, в России ей вменяется статья о распространении фейков о российской армии. Российские правоохранительные органы объявили её в международный розыск.

Как уточняет издание DOXA, Балтатарова покинула Россию в марте после обысков, которые полицейские устроили по делу о мошенничестве в украденном у нее телеграм-канале. При этом она отметила, что уезжает из опасений преследования за антивоенный активизм.

Балтатарова написала, что её задержали в Астане у офиса Бюро по правам человека, где активисты обсуждали положение беженцев из России. Она также сообщила, что её делом уже занимаются адвокаты.