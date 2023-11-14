МВД объявило в розыск автора телеграм-канала "Утро Дагестан"

МВД России объявило в федеральный розыск предполагаемого администратора телеграм-канала "Утро Дагестан" Абакара Абакарова. В базе ведомства говорится, что Абакаров "разыскивается по статье УК". О какой статье идет речь – неизвестно.

Власти Дагестана считают этот телеграм-канал причастным к антисемитским беспорядкам в аэропорту Махачкалы, которые произошли вечером 29 октября.

Телеграм-канал транслировал антисемитские призывы: в частности, его анонимные авторы призывали выгнать из гостиниц Хасавюрта якобы приехавших туда "беженцев из Израиля" и штурмовать аэропорт Махачкалы, чтобы заблокировать авиарейс из Тель-Авива.

Ранее источник Кавказ.Реалии подтвердил, что 47-летний Абакаров был руководителем "Утра Дагестан" и определял политику телеграм-канала. Где он находится, собеседник точно сказать не смог.

Телеграм-канал "Утро Дагестан" также связывают с бывшим депутатом Госдумы России Ильей Пономаревым, который с 2016 года живет в Украине. Он ранее говорил, что финансирует канал, но не определяет его редакционную политику. После беспорядков в Махачкале Пономарев заявил, что канал "ушел в свободное плавание".

В конце октября создатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что телеграм-канал "Утро Дагестан" и другие каналы, призывающие к насилию, будут заблокированы. Дуров опубликовал скриншот из канала "Утро Дагестан" с антисемитскими высказываниями. Он прокомментировал: "Каналы, призывающие к насилию (как на скриншоте выше) будут заблокированы за нарушение правил Telegram, Google, Apple и всего цивилизованного мира".