В Махачкале рейс из Тель-Авива встретили антисемитским протестом

От нескольких десятков до нескольких сот человек собрались в аэропорту Махачкалы с антисемитской акцией протеста перед прилётом рейса из Тель-Авива. Собравшиеся протестуют против Израиля и требуют изгнать евреев из региона.

Самолёт авиакомпании Red Wings приземлился в аэропорту в 7:17 по местному времени, свидетельствуют данные сервиса Flight Radar 24. В аэропорт прибыли сотрудники ОМОН, усиление объявлено в зданиях управлений МВД в Махачкале и Каспийске, утверждает издание "База".

Издание "Осторожно, новости" утверждает, что на выезде из аэропорта жители пытаются проверять документы у выезжающих, чтобы убедиться, что они не израильтяне. В поисках евреев толпа обыскала даже прибывший автомобиль ОМОН, передаёт "Сота".

Антисемитские акции прошли на выходных в других городах Северного Кавказа. 28 октября в Черкесске - столице Карачаево-Черкесской республики - прошёл митинг с требованием не пускать в республику жителей Израиля. Полиция составила протоколы на 34 участников. В ночь на 29 октября жители Дербента в Дагестане протестовали против выдуманного заселения беженцев из Израиля в местные отели.

В Нальчике в Кабардино-Балкарии были подожжены покрышки на стройке строящегося еврейского культурного центра. На стену была нанесена надпись "смерть яхудам" [еврей по-арабски] , утверждает "База".

Глава Дагестана обвинил в разгоне антисемитских настроений "врагов России". Муфтии Северного Кавказа высказались против антисемитских акций, заявив, что их разжигают провокаторы, передаёт "Кавказский узел".

Днём представитель главного раввината России в Дагестане Овадья Исаков в интервью изданию "Подъём" не исключил, что из еврейскую общину придётся эвакуировать из республики.

Призывы протестовать против прибывающих евреев и проверять пассажиров рейса из Тель-Авива распространяет, в частности, телеграм-канал "Утро Дагестан", связанный с живущим в Киеве бывшим депутатом Госдумы Ильёй Пономарёвым. Он ранее заявлял, что финансирует канал, но не определяет его редакционную политику. В воскресенье он события на Кавказе и призывы в канале на момент публикации новости не комментировал.

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