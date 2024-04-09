МВД объявило в розыск журналиста Михаила Зыгаря

МВД России объявило в розыск журналиста и писателя Михаила Зыгаря. Об этом во вторник написала, в частности, "Медиазона". Издание отмечает, что обратило внимание на карточку розыска в базе министерства.

Согласно этой информации, Зыгаря разыскивают по уголовной статье. В связи с чем против него возбудили уголовное дело, не уточняется.

В середине марта агентство "РИА Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что в отношении бывшего главного редактора телеканала "Дождь" Зыгаря Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о так называемых фейках об армии.

Об уголовном деле против Зыгаря писал также телеграм-канал Shot и нынешний главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко. Он утверждал без указания на источник, что дело возбуждено "как и в большинстве случаев - за публикацию о преступлениях российской армии в Буче". Сам Зыгарь сообщения не комментировал.

В конце марта Псковский городской суд отказался рассматривать составленный на Зыгаря административный протокол о "дискредитации" армии. Что именно стало поводом для него, неизвестно, пишет "Медиазона".