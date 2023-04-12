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МВД подготовило проект указа о слежке за "тайными украинцами"

Министерство внутренних дел России подготовило проект президентского указа о наблюдении за россиянами, которые могли тайно сохранить имевшееся ранее гражданство Украины. Предполагается, что их данные будут переданы в ФСБ. Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Указ будет направлен в первую очередь на жителей украинских территорий, которые находятся под контролем российской администрации. Часть из них получают российские паспорта и заявляют о выходе из гражданства Украины.

Бланк документа, сообщающего о "тайных украинцах", опубликован изданием Sota. В нём говорится об установлении наблюдения за гражданами России, "заявившими об отказе от украинского гражданства, но при этом реализующими права и обязанности гражданина Украины (пенсионные, трудовые, социальные, включая опеку)". Сведения о них предлагается учитывать в специальном реестре.

  • Президент России Владимир Путин объявил о присоединении к России территорий так Луганской, Донецкой, а также Херсонской, Запорожской и части Николаевской областей Украины 30 сентября 2022 года. Россия и до того предлагала жителям занятых украинских территорий оформить российское гражданство и получить как внутренние, так и заграничные паспорта.
  • Украина считает выдачу российских паспортов жителям этих территорий незаконной и, соответственно, не признаёт людей, получивших их, российскими гражданами - с точки зрения украинского законодательства они остаются гражданами Украины.
  • В октябре страны Евросоюза заявили, что не будут признавать российские паспорта, выданные на аннексированных территориях. Обладатели таких загранпаспортов не смогут въехать в страны Евросоюза даже при наличии шенгенских или национальных виз, а новые визы в такие паспорта ставиться не будут.

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