МВД подготовило проект указа о слежке за "тайными украинцами"

Министерство внутренних дел России подготовило проект президентского указа о наблюдении за россиянами, которые могли тайно сохранить имевшееся ранее гражданство Украины. Предполагается, что их данные будут переданы в ФСБ. Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Указ будет направлен в первую очередь на жителей украинских территорий, которые находятся под контролем российской администрации. Часть из них получают российские паспорта и заявляют о выходе из гражданства Украины.

Бланк документа, сообщающего о "тайных украинцах", опубликован изданием Sota. В нём говорится об установлении наблюдения за гражданами России, "заявившими об отказе от украинского гражданства, но при этом реализующими права и обязанности гражданина Украины (пенсионные, трудовые, социальные, включая опеку)". Сведения о них предлагается учитывать в специальном реестре.