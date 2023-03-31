NYT: украинских заключённых в РФ задержали сразу после освобождения

Группа украинских заключённых, которые были принудительно вывезены в Россию с оккупированных территорий, сразу после освобождения были задержаны за нарушение миграционного законодательства. Об этом пишет The New York Times. Газета приводит комментарии заключённых из Херсона и Херсонской области, которых переместили в российские тюрьмы, когда область находилась под контролем российских войск.

Заключённые сообщают, что во время оккупации их перевезли на территории России и аннексированного Крыма отбывать остаток срока. Однако после окончания сроков многие из них были задержаны сразу после выхода. Российская полиция предъявила им обвинения в незаконном нахождении на территории страны. Освободившимся выписали штрафы и отправили их в депортационные центры.

Бывший заключённый Руслан Осадчий, отбывший срок за убийство, сообщил, что после освобождения полицейские спрашивали его, как он проник в Россию. Осадчий ответил, что российские силы привезли его под конвоем. "Они не понимали, что мы граждане другой страны и не имеем отношения к России", – заявил Осадченко.

Бывшие заключённые сообщили, что в российских и крымских тюрьмах они подвергались избиениям. Им предлагали оформить гражданство России, но большинство отказались. Также они видели в российских тюрьмах вербовщиков ЧВК "Вагнер", но те не проявили интереса к вербовке украинских граждан.

По словам осуждённых, после начала военных действий в Херсоне и области как минимум в одной исправительной колонии заключённых бросили почти на произвол судьбы. С этим согласилась бывшая уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова. "Идёт война, на заключённых не было времени", – сказала она.

Российские власти не признают насильственного перемещения украинских заключённых. Оно может расцениваться как военное преступление. Международное право запрещает принудительный вывоз людей из оккупированных зон. На запросы журналистов The New York Times российские официальные лица не ответили.

По оценкам украинской стороны, в Россию было вывезено около 3500 украинских заключённых, примерно 2500 из них - из тюрем и колоний Херсона и области.