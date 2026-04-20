МВД предложило не выдавать за рубеж получивших любые виды убежища

МВД России разработало поправки в законодательство, которые расширят возможности для того, чтобы отказывать в выдаче людей по запросу иностранного государства, в том числе тех, кто за рубежом обвиняется по уголовным статьям. Документ пересказывает ТАСС. Если поправки будут приняты, под новые правила невыдачи могут попасть работавшие в интересах российских спецслужб иностранные хакеры, перешедшие на сторону России украинские чиновники и те, кто уехал в Россию за "традиционными ценностями".

"Разработка проекта обусловлена принятием Федерального закона "О предоставлении убежища на территории Российской Федерации", заявили в пресс-центре МВД России.

Закон, о котором идет речь, ввел четыре возможности для граждан другого государства (или людей без гражданства) получить защиту у России: статус беженца, временное убежище, политическое убежище, временная защита. МВД России при представлении закона в парламенте объясняло, что он рассчитан в первую очередь на граждан Украины, которые перешли на сторону России. Также в законе было прописано, что убежище в России можно будет просить ради соблюдения так называемых традиционных ценностей: этот пункт адресовался жителям Европы и других западных стран, не согласным с западными ценностями и образом жизни, которым Кремль предлагал переезд в Россию (даже при сохранении первоначального гражданства).

Теперь МВД РФ предлагает отказывать в выдаче иностранному государству лица, даже находящегося в розыске за рубежом, если такому лицу предоставлен любой вид убежища в Российской Федерации, в том числе по политическим причинам.

Такой статус, к примеру, имеет в России гражданин Испании Энрике Ариас Хиль, обвиняемый на родине в шпионаже и кибератаках в пользу России. Хиля, университетского преподавателя из Мадрида, считают связанным с прокремлевской хакерской группировкой NoName057, занимающейся киберсаботажем в Европе и США, Национальный суд Испании выдал ордер на его арест за границей, он попал в список Most Wanted, наиболее разыскиваемых Европолом.

Под новые поправки, как отмечает "Настоящее Время", могут также попасть пророссийские граждане Латвии и других стран Балтии, которые уехали в Россию и обвиняются на родине в разжигании ненависти, шпионаже в пользу России и по другим уголовным статьям.