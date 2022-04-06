МВД прорабатывает доступ к базам данных банков в реальном времени

Для борьбы с киберпреступностью правоохранительные органы должны получать информацию в режиме реального времени из баз данных банков и операторов связи. Об этом заявил замминистра МВД России Сергей Лебедев в интервью агентству "Интерфакс".

По словам Лебедева, базы данных финансовых учреждений и коммуникационных компаний необходимо интегрировать в федеральную платформу, содержащую сведения о преступлениях в сфере информационных технологий.

Замминистра считает, что анализ информации в реальном времени позволит быстро блокировать счета мошенников. При этом банки и операторы связи с помощью единой базы данных смогут проводить работу по профилактике криминальных инцидентов, сказал Лебедев.

Инициатива о получении доступа полиции к базам данных банков и операторов связи прорабатывается МВД и Генпрокуратурой.

По данным Лебедева, в прошлом году полиция выявила 90 тысяч человек, совершивших дистанционные хищения. Это на треть больше, чем в 2020 году.