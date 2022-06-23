Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

МВД разыскивает трёх антивоенных активистов из Петербурга

Иван Дроботов

МВД России объявило в розыск петербургского координатора "Весны" Богдана Литвина, активистку Софью Семёнову и бывшего сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Ивана Дроботова. Об этом пишет "Медиазона". Все они обвиняются по уголовным делам, возбужденным после начала войны в Украине.

Софью Семёнову обвиняют в хулиганстве по мотивам политической и идеологической ненависти. Следствие считает, что на Масленицу она и другой активист — Игорь Мальцев — сожгли чучело в военной форме на льду Малой Невы. На чучеле было написано "Заберите". Активисты требовали прекращения огня в Украине.

Богдан Литвин и Иван Дроботов проходят по делу о создании НКО, посягающей на личность и права граждан. Оно было возбуждено после Дня Победы. Перед 9 мая "Весна" анонсировала антивоенную акцию во время шествия "Бессмертного полка" в Москве, Петербурге и других российских городах. Активисты призывали выходить на массовые митинги против войны в Украине.

Семёнова, Литвин и Дроботов уехали из России.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Россия грозит Вильнюсу
Embed
Россия грозит Вильнюсу

No media source currently available

0:00 0:07:52 0:00

Россия грозит Вильнюсу

В МИД РФ вызвали посла ЕС


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG