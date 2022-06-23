МВД разыскивает трёх антивоенных активистов из Петербурга

МВД России объявило в розыск петербургского координатора "Весны" Богдана Литвина, активистку Софью Семёнову и бывшего сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Ивана Дроботова. Об этом пишет "Медиазона". Все они обвиняются по уголовным делам, возбужденным после начала войны в Украине.

Софью Семёнову обвиняют в хулиганстве по мотивам политической и идеологической ненависти. Следствие считает, что на Масленицу она и другой активист — Игорь Мальцев — сожгли чучело в военной форме на льду Малой Невы. На чучеле было написано "Заберите". Активисты требовали прекращения огня в Украине.

Богдан Литвин и Иван Дроботов проходят по делу о создании НКО, посягающей на личность и права граждан. Оно было возбуждено после Дня Победы. Перед 9 мая "Весна" анонсировала антивоенную акцию во время шествия "Бессмертного полка" в Москве, Петербурге и других российских городах. Активисты призывали выходить на массовые митинги против войны в Украине.

Семёнова, Литвин и Дроботов уехали из России.