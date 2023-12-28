МВД РФ объявило в розыск бывшего муниципального депутата Брюханову

МВД России объявило в международный розыск бывшего московского муниципального депутата Анастасию Брюханову, на которую возбудили уголовное дело по статье о фейках про российскую армию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

15 июня этого года Брюханову объявили в федеральный розыск. 21 июля Хорошевский суд Москвы заочно арестовал ее.

О том что на Брюханову завели уголовное дело стало известно в апреле. По версии следствия, Брюханова разместила видеоролик в ютубе, где "содержится заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины".

По данным "Медиазоны", поводом для дела могло стать видео на ютуб-канале "Объектив" под названием "Кто совершал преступления в Буче", опубликованное 23 декабря прошлого года. В нём среди прочего говорилось о причастности российских военных к убийствам мирных граждан в украинском городе Буча под Киевом. Следователи сочли эти заявления "заведомо ложной информацией".

В разговоре с "Медиазоной" Брюханова отметила, что дело могли завести как из-за этого ролика, так и любого другого. По её словам, она ведёт активную антивоенную деятельность и каждый день выпускает материалы о войне.

Анастасия Брюханова находится за пределами России. По её словам, первого апреля она получила электронную справку о несудимости, в которой ничего не говорилось о возбужденном против неё деле.

Брюханова в прошлом была депутатом от партии "Яблоко" в московском районе Щукино. В 2019 году она пыталась баллотироваться в Мосгордуму, однако не была допущена к выборам. Также участвовала в выборах в Госдуму в 2021 году, но не прошла.