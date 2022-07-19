МВД РФ объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона

Украинский журналист Дмитрий Гордон объявлен в федеральный розыск в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных российского министерства внутренних дел.

Розыск ведется в рамках уголовного дела, однако по какой статье оно возбуждено, не уточняется.

В марте Следственный комитет России возбудил в отношении Гордона уголовное дело по трём статьям. Ему вменяют публичные призывы к развязыванию войны, возбуждение ненависти по признаку национальности и публичное распространение фейков о действиях российских Вооруженных силах.

Российское ведомство, в частности, утверждает, что журналист "в прямом эфире украинского телеканала призвал совершить вооруженное нападение на Российскую Федерацию и развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия". А также распространял заведомо ложную информацию о "бомбардировках" и "артиллерийских обстрелах" со стороны России гражданской инфраструктуры и мирных граждан.

Комментируя возбуждение в России уголовного дела, Дмитрий Гордон заявил "Для меня большая честь и счастье получить сейчас от России это уголовное дело. Это означает, что я выполняю свой гражданский и человеческий долг честно"

В апреле Дмитрия Гордона включили в перечень организаций и физических лиц, которых считают причастными к экстремистской деятельности или терроризму.