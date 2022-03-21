СК возбудил дело против украинского журналиста Дмитрия Гордона 

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против украинского журналиста Дмитрия Гордона по трём статьям, сообщило ведомство.
Гордону вменяют публичные призывы к развязыванию войны, возбуждение ненависти по признаку национальности и публичное распространение фейков о действиях российских Вооруженных сил.
Российское ведомство в частности утверждает, что журналист "в прямом эфире украинского телеканала призвал совершить вооруженное нападение на Российскую Федерацию и развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия". А также распространял заведомо ложную информацию о "бомбардировках" и "артиллерийских обстрелах" со стороны России гражданской инфраструктуры и мирных граждан.
- Дмитрий Гордон – украинский журналист, ведущий программы "В гостях у Дмитрия Гордона", главный редактор интернет-издания "Гордон". Автор многочисленных интервью с представителями политик, культуры и спорта.
- Также 21 марта председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства возбудить уголовное дело в отношении украинского медика Геннадия Друзенко, призвавшего врачей мобильных госпиталей ВСУ кастрировать пленных российских военнослужащих.
- 17 марта 2022 года СК России возбудил уголовное дело в отношении украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала – за призывы к массовому убийству россиян, в том числе детей.
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