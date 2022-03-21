СК возбудил дело против украинского журналиста Дмитрия Гордона 

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против украинского журналиста Дмитрия Гордона по трём статьям, сообщило ведомство.

Гордону вменяют публичные призывы к развязыванию войны, возбуждение ненависти по признаку национальности и публичное распространение фейков о действиях российских Вооруженных сил.

Российское ведомство в частности утверждает, что журналист "в прямом эфире украинского телеканала призвал совершить вооруженное нападение на Российскую Федерацию и развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия". А также распространял заведомо ложную информацию о "бомбардировках" и "артиллерийских обстрелах" со стороны России гражданской инфраструктуры и мирных граждан.