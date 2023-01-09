МВД России объявило мецената Бориса Зимина в розыск

МВД России объявило российского предпринимателя и мецената Бориса Зимина в федеральный розыск. Соответствующую карточку обнаружила на сайте ведомства "Медиазона".

ТАСС сообщает, что 54-летнего бизнесмена обвиняют в мошенничестве, он объявлен в международный розыск, МВД ходатайствует о его заочном аресте. Телеканал "Дождь" обнаружил дело Зимина на сайте московского суда. В нём говорится, что Зимину предъявлено мошенничество, совершённое группой лиц или в особо крупном размере. Судебное заседание об избрании меры пресечения назначено на 11 января. Что конкретно вменяется Зимину в вину - не сообщается.

В сентябре 2022 года Минюст России внёс Зимина в список иностранных агентов – якобы за получение денег из Украины и осуществление политической деятельности.

Сразу после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Зимин вошёл в состав Антивоенного комитета России – вместе с рядом других российских оппозиционеров, учёных и общественных деятелей. Целью комитета была анонсирована "борьба с диктатурой Владимира Путина, развязавшего войну в Украине".

С 2011 года Зимин финансировал деятельность оппозиционного российского политика Алексея Навального и его Фонд борьбы с коррупцией. Также меценат финансово поддерживает политзаключённых и журналистов независимых СМИ.

Борис Зимин - сын ныне покойного предпринимателя и филантропа Дмитрия Зимина. Из России Зимин уехал в 2004 году. С 2020 года он живёт в Израиле.