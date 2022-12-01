МВД России объявило в розыск адвоката Илью Новикова. 30 ноября карточка с его данными появилась в базе розыска министерства. Из неё следует, что в отношении Новикова возбуждено уголовное дело, но по какой именно статье, не уточняется.

25 ноября Минюст России включил Илью Новикова в реестр физических лиц — "иноагентов". В качестве иностранного источника финансирования в реестре указана Украина.

Илья Новиков защищал в суде взятую в плен украинскую военнослужащую Надежду Савченко и правозащитника из Чечни Оюба Титиева. Кроме профессиональной деятельности, Новиков такжже известен как бывший игрок телевизионного клуба "Что? Где? Когда?", обладатель Бриллиантовой совы и двух Хрустальных сов.

Сейчас адвокат живет в Киеве. Информацию об объявлении его в розыск Новиков прокомментировал в твиттере : "Пишут, что МВД России объявило меня в розыск в Москве. Им лучше встать в очередь за Минобороны России, которое одновременно пытается меня убить своими ракетами в Киеве".