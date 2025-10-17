Ссылки для упрощенного доступа

МВД России объявило в розыск аналитика Михаила Крутихина

МВД России объявило в розыск аналитика нефтегазовой отрасли Михаила Крутихина. Против него возбуждено уголовное дело, но по какой статье — неизвестно. Ранее его внесли в реестр лиц, против которых возбуждены дела по статьям об экстремизме и терроризме, который ведётся Росфинмониторингом.

78-летний Крутихин — бывший журналист ТАСС, автор книг про Иран, постоянный комментатор СМИ, освещающих российскую экономику, в том числе Радио Свобода. В августе 2023 года министерство юстиции России внесло его в реестр иностранных агентов, в 2024 году суд оштрафовал его по протоколу о неисполнении требований законодательства об агентах, а летом 2025 года — по протоколу об участии в деятельности нежелательной в России организации.

Крутихин живёт в Норвегии. В России ему заблокировали банковский счёт. "Я не могу теперь дистанционно переводить кому-то поступающую туда пенсию, чтобы использовать хотя бы часть этих и без того небольших средств (пенсия с доплатой чуть меньше 25 тысяч рублей)", — сообщил он в социальных сетях.

