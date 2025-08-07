Добился своего?

Владимир Путин назвал Объединенные Арабские Эмираты одним из подходящих мест для его встречи с президентом США Дональдом Трампом: "У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятия подобного рода. Один из друзей — это президент ОАЭ. Думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест".

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия и США договорились о проведении встречи президентов двух стран: "По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа". По словам Ушакова, встреча должна состояться ориентировочно на следующей неделе.

Также Путин в четверг заявил, что встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским возможна, но для нее "должны быть созданы условия", а этих условий, по словам Путина, пока нет.

6 августа в Москве состоялась встреча Путина и специального представителя президента США Стива Уиткоффа. После неё государственный секретарь США сообщил: "Теперь мы лучше понимаем условия, при которых Россия была бы готова завершить войну". А в Белом доме заявили о введении дополнительных 25-процентных пошлин на индийские товары из-за закупок Индией российской нефти.

Провоенные блогеры активно обсуждают предстоящую встречу Путина и Трампа: "Для тех кто еще не понимает, что происходит, то, судя по всему, Пыпа действительно слился. Теперь при лучших раскладах нас ждет заморозка по линии боевого соприкосновения. Уверен, что теперь самый благоприятный и оптимистичный сценарий - это заморозка по ЛБС + освобождение всей ДНР. При этом ДНР будут освобождать в рамках воздушного перемирия без работы авиации, ракетных ударов и даже дронов-камикадзе. Это конец".

Дональд Трамп считает, что шансы на прекращение огня в Украине есть, пишет со ссылкой на источники агентство Bloomberg. Также, по информации агентства, Трамп сообщил Зеленскому и европейским лидерам, что, по его мнению, Путин может начать мирные переговоры "в обмен на обсуждение вопроса об обмене территориями". Кремль эти сообщения не комментировал.

Когда Россия, США и Украина договорятся? Какие условия необходимы для перемиря и готов ли Путин прекратить огонь? Обсуждаем в программе "Лицом к событию" с политологом Георгием Чижовым, аналитиком нефтегазовой отрасли Михаилом Крутихиным и военным экспертом Давидом Шарпом.



