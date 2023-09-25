МВД России объявило в розыск председателя МУС Петра Хофманьского

Министерство внутренних дел России объявило в розыск председателя Международного уголовного суда (МУС) Петра Хофманьского. В разыскных карточках в базе МВД не указывается, по какой статье ведётся розыск.

Кроме Хофманьского, в розыск объявлены его заместительница Лус Дель Кармен Ибаньес Карранса и судья МУС Бертрам Шмитт, обратила внимание "Медиазона".

Это не первые юристы МУС, объявленные Россией в розыск: ранее МВД уже открыло разыскные дела на судей Томоко Аканэ и Розарио Сальваторе Айталу, а также прокурора МУС Карима Хана. В марте против Хана и трёх судей МУС было возбуждено уголовное дело о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности и приготовлении к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой.

Потерпевшими, вероятно, выступают президент России Владимир Путин и уполномоченная по правам ребёнка в России Мария Львова-Белова. 17 марта Международный уголовный суд выписал ордера на их арест.

Ведомство подозревает их в причастности в насильственной депортации украинских граждан, включая детей, на территорию России, это оценивается как военное преступление.