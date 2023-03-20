В России возбуждено дело против судей Международного уголовного суда

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против прокурора Международного уголовного суда Карима Ахмад Хана, а также против судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса. Ранее они выдали ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.

Согласно позиции СК, уголовное преследование Путина и Львовой-Беловой "носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется".

Карим Ахмад Хан, сообщается в пресс-релизе российского ведомства, привлёк к уголовной ответственности заведомо невиновного и незаконно обвинил лицо в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. Судей Следственный комитет обвинил в "заведомо незаконном заключении под стражу".

Утверждается, что суд "готовился к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений".

В СК заявили, что главы государств пользуются "абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств". (Международный уголовный суд не признаёт иммунитет глав государств, если речь идёт о расследовании военных преступлений и преследовании за них).