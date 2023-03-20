В России возбуждено дело против судей Международного уголовного суда

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против прокурора Международного уголовного суда Карима Ахмад Хана, а также против судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса. Ранее они выдали ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.
Согласно позиции СК, уголовное преследование Путина и Львовой-Беловой "носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется".
Карим Ахмад Хан, сообщается в пресс-релизе российского ведомства, привлёк к уголовной ответственности заведомо невиновного и незаконно обвинил лицо в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. Судей Следственный комитет обвинил в "заведомо незаконном заключении под стражу".
Утверждается, что суд "готовился к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений".
В СК заявили, что главы государств пользуются "абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств". (Международный уголовный суд не признаёт иммунитет глав государств, если речь идёт о расследовании военных преступлений и преследовании за них).
- Международный уголовный суд подозревает Путина и Львову-Белову в совершении военных преступлений – насильственных депортациях и перемещении населения, в частности детей, с занятых территорий Украины. Международное право может расценивать это как геноцид. МУС отмечает, что существуют разумные основания считать, что Путин несёт личную ответственность за предполагаемые преступления.
- Россия не признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда и не участвует в его работе. Москва не является участником Римского статута, определяющего действия суда, с 2016 года.
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