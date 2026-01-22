МВД России объявило Веру Полозкову в федеральный розыск

МВД России объявило в федеральный розыск поэтессу Веру Полозкову. Об этом в четверг сообщило, в частности, РБК со ссылкой на базу ведомства.

Решение связано с уголовным делом в отношении Полозковой. По какой статье разыскивают поэтессу, не уточняется.

"Медиазона" отмечает, что о заочном деле против Веры Полозковой стало известно в начале 2025 года. Тогда её добавили в "перечень террористов и экстремистов" Росфинмониторинга со звёздочкой у имени, что указывает на уголовное преследование по статье о терроризме. С тех пор так и не стало известно, в чем именно обвиняют поэтессу.

В 2023-м Елена Ямпольская, занимавшая тогда пост главы комитета Госдумы по культуре, обратилась в ФСБ с просьбой проверить высказывания Полозковой на предмет оправдания и пропаганды терроризма. Поводом стали её слова о покушении на писателя Захара Прилепина, которого Полозкова критиковала из-за участия в боях в Донбассе.