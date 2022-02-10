МВД заблокировало крупнейшие сайты по продаже данных банковских карт

В ночь на 8 февраля на трех крупнейших сайтах по мошенничеству с банковскими картами появились баннеры об их блокировке российскими правоохранительными органами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на компанию по кибербезопасности Group-IB.

Речь идет о сайтах по продаже данных банковских карт Ferum и Trump's Dumps, форуме с рекламными объявлениями таких магазинов Sky-Fraud, а также сайте Uas-Service, который занимался продажей скомпрометированных номеров социального страхования. В компании подчеркнули, что это русскоязычные ресурсы, которые управлялись русскоязычными администраторами.

"Сервис закрыт навсегда в ходе спецоперации правоохранительных органов. Управление "К" БСТМ МВД России предупреждает: хищения денежных средств с банковских карт незаконны!" – говорится на появившихся на сайтах баннерах с символикой МВД.

Как объяснил представитель Group-IB, публикация баннеров может свидетельствовать о том, что сотрудники полиции получили доступ к инфраструктуре злоумышленников. В компании отметили, что это возможно только в случае задержания людей, причастных к управлению ресурсами.

7 февраля стало известно, что следователи МВД РФ попросили Тверской суд Москвы отправить в СИЗО шесть человек в рамках уголовного дела о неправомерном обороте средств платежей. Утверждалось, что это третья хакерская группировка, деятельность которой была пресечена в России с начала 2022 года.