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Хакеры получили доступ к полутора тысячам московских шлагбаумов

Хакеры получили доступ к полутора тысячам московских шлагбаумов. Отчёт выложила в коллективном блоге "Хабр" компания Postuf, занимающаяся компьютерной безопасностью.

Исследователям удалось получить доступ к панели администратора одной из московских компаний, занимающихся установкой шлагбаумов. Доступ дал возможность открывать и блокировать проезд, скрывать информацию о том, что кто-то проехал, просматривать камеры со шлагбаумов и записи с них за неделю, просматривать в реальном времени имена, телефоны и квартиры проезжающих жителей.

телей появилась возможность получить сведения обо всех жителях в домах с закрытыми дворами, включая марки их автомобилей и контактные данные, и изменять эти сведения.

Исследователи предположили, что они не первые, кто получил доступ к системе со стороны. Разработчики взломанного программного обеспечения уже закрыли уязвимость, которой воспользовались хакеры, после того как те отправили им отчёт о взломе.

  • В октябре мэрия Москвы сообщала, что всего в городе установлено 7082 согласованных и официально разрешенных шлагбаума. Таким образом исследователям удалось получить доступ к каждому пятому такому устройству.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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