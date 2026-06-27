"Мы должны быть готовы". Как Финляндия реагирует на российскую угрозу

После вторжения России в Украину Финляндия, которая десятилетиями не вступала ни в какие военные союзы, присоединились к НАТО: это произошло весной 2023 года. Вслед за ней то же самое сделала и Швеция – весной 2024 года. Обе страны называли главной причиной вступления в НАТО именно угрозы со стороны России и возможное военное вторжение на их территории. Как здесь реагируют на российскую угрозу и готовятся ли к вторжению? Выяснял телеканал Настоящее Время.

После этого в финском городке Миккели, где живут всего лишь чуть более 50 тыс. жителей, с осени 2025 года был размещен Штаб командования сухопутными войсками НАТО в Северной Европе. Выбор Миккели не случаен и символичен. Во-первых, во время Второй мировой войны именно здесь была ставка главнокомандующего Маннергейма. Во-вторых, город находится лишь в 300 км от Санкт-Петербурга и в 100 км от Карельского перешейка.

Угрозу военного вторжения со стороны России в Финляндии воспринимают крайне серьезно. Обстановку подогревает и то, что с весны 2024 года военное руководство России воссоздает Ленинградский военный округ и наращивает группировку вблизи границ с Финляндией и странами Балтии. Спутниковые снимки показывают, что многие российские военные базы в этом регионе были обновлены и расширены:

На снимках видны новые казармы, склады боеприпасов и концентрация военной техники: это касается и самых северных объектов у границы с Норвегией, и объектов в Карелии у границы с Финляндией, и в Луге – рядом с эстонской границей. По оценке журналистов, совокупный потенциал обновленных военных объектов у позволяет России разместить на североевропейском и балтийском направлениях до 115 тысяч военнослужащих.

"Когда Финляндия подала заявку на вступление в НАТО, мы ожидали, что Россия в ответ начнет усиливать свою военную инфраструктуру, — рассказывает Юри Лавикайнен, научный сотрудник Финского института международных отношений. — До этого ее приоритеты были в других местах. Разумеется, речь идет и о строительстве новых объектов, и о модернизации старых. Более того, российские официальные лица тогда прямо дали нам понять, что намерены действовать именно так".

У финской армии уже есть опыт войны с Россией, точнее с СССР — во время полугодовой Зимней войны 1939-1940 годов, когда финские военные не позволили Красной армии взять Хельсинки за три дня. Финские эксперты говорят, что инциденты с дронами из-за войны России и Украины уже случались в этом году на финской территории. Но пока финское военное руководство, в отличие от соседних стран Балтии, не ожидает прямого вторжения с территории России, хотя и предупреждает, что оно может случиться.

"Я не ожидаю российского вторжения. Но, конечно, мы должны быть готовы и к такой возможности. В этом и заключается суть оборонной политики, — объясняет Юри Лавикайнен. — Я не думаю, что полезно раздувать тревогу из-за сообщений, что там-то и там-то строится или усиливается какой-то гарнизон. Нужно уметь отличать обычное военное строительство от куда более тревожных сценариев — вроде того, что произошло с Украиной".

"Главное различие между Финляндией и странами Балтии — в том, что у Финляндии очень боеспособные силы обороны, — также отмечает финский эксперт. — По нашей оценке, Россия со временем может попытаться разместить в приграничном районе 80 или даже 100 тысяч военнослужащих. Но численность финских сил военного времени — 300 тысяч человек. Поэтому такая постоянно развернутая группировка способна вести в Финляндии только ограниченные операции".

В странах Балтии о возможности войны с Россией, в том числе наземного вторжения, говорят гораздо более тревожно. Ситуацию подогревают и российские дроны, которые уже залетают в эти страны:

"Они (Россия) следуют идеям, унаследованным от Советского Союза. Советская идея тоже заключалась в противостоянии Западу. И военный потенциал тогда тоже был ориентирован на западные страны, — говорит Вайдотас Малиненис, сооснователь литовской Ассоциации полковников. — Так что в этом отношении ничего нового: это то, что они делали раньше и что планируют делать дальше".

"Они строят базы, размещения, хранилища. Это настораживает, — замечает Карлис Креслиньш, бывший начальник Объединенного штаба Национальных вооруженных сил Латвии. — Потому что Россия говорила и перед началом вторжения в Украину, перед началом полномасштабной войны тоже говорила: "Ну что вы, нет, мы никогда!" Но войска стягивались, стягивались – и началась война в Украине".

Большинство военных экспертов из стран Балтии говорят, что Россия уже ведет гибридную войну против их государств, но пока не готова к открытому конфликту с НАТО:

"Скорее всего, они хотят испытывать НАТО на прочность, но не переходя порог пятой статьи, а балансируя где-то рядом, – рассуждает Вайдотас Малиненис. – Вполне могут участиться такие провокации, как вторжения дронов, прилет воздушных шаров, помехи GPS-сигналам, повреждение кабелей на дне Балтийского моря, дезинформация и саботаж. Скорее всего, так и будет. Но при этом пока нет никаких признаков, что они способны собрать достаточно крупную группировку для серьезного удара по странам НАТО".

Страны НАТО разрабатывают ответ на эти действия. Глава ВВС Германии несколько дней назад назвал потенциальные цели ударов по РФ в случае ее нападения на страны Европы. Среди них — Калининград и объекты Балтийского флота.

Вайдотас Малиненис также называет Калининград среди возможных целей для удара сил НАТО по России в случае ее нападения:

"Калининград — слабое место России. По оценкам НАТО, если Россия, например, попытается действовать в районе Сувалкского коридора, ее возможности удержать Калининград будут очень ограниченными, — рассуждает он. — Она, скорее всего, потеряет его почти сразу. А значит, и Сувалкский коридор для нее не так уж легко достижим".

"Петербург находится на расстоянии… сколько там? 100 километров от финской границы? Между прочим, об этом в России забывают, — замечает по этому поводу военный эксперт Юрий Федоров. — В случае войны Калининградская область и Санкт-Петербург неизбежно станут объектами ударов — авиационных, ракетных, артиллерийских, каких угодно".

Пока очевидно одно: война нервов между Россией и ее балтийскими соседями будет продолжаться и дальше. Североевропейская пресса пишет про новые российские гарнизоны и угрозу с Востока, российские официальные медиа – про угрозу с Запада.

"Сейчас отдельные страны НАТО перевооружаются, Финляндия, например, закупает самолеты F-35, происходит развертывание контингентов в странах Балтии на случай российской агрессии. То есть да, в НАТО готовятся. А тот факт, что это проговаривается теперь в открытую – это одна из попыток сдерживания России, которую НАТО предпринимает", – отмечает Павел Лузин, старший научный сотрудник Центра изучения европейской политики.

"Cейчас в России примерно 1 млн 300 тыс. военнослужащих в армии, это количество планируется довести до полутора миллионов, — предупреждает Юрий Федоров. — Куда их направят? Может быть, в Украину, а может быть, и не только в Украину. И это самый главный вопрос: что будет после того, как прекратится война, прекратится огонь в Украине?"