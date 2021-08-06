"Мы думаем на вас..." Андрей Мальгин – о хакерах и репутации

Существует одна апокрифическая история из жизни Беллы Ахмадулиной, рассказанная в разных вариантах, но я лично слышал ее из уст самой поэтессы во время дружеского застолья в январе 2006 года и в тот же вечер опубликовал у себя в "Живом журнале". Так что за точность изложения ручаюсь. Как известно, Ахмадулина жила долгие годы в мастерской Бориса Мессерера на московской улице Воровского (ныне Поварская). И там у них в подъезде в каком-то закутке обитала настоящая княгиня Мещерская. Древняя старуха. Возможно, раньше её семье принадлежал весь дом. Ахмадулина любила у нее сидеть и вести антисоветские разговоры. Однажды она заглянула к Мещерской по дороге в мастерскую и обнаружила старуху в большом беспокойстве: той отключили телефон, а здоровье у неё было слабое, она боялась, что не сможет вызвать скорую. Белла Ахатовна пулей взлетела на чердак в мастерскую. Мессерер там на антресолях что-то ваял. Ахмадулина попросила у телефонной справочной номер КГБ. Набрала. !Это КГБ? Послушайте. У дамы многих лет отключили телефон. Там, конечно, копают во дворе, но мы думаем на вас". На том конце опешили и спросили: "А вы кто собственно такая?" - "Я Белла Ахмадулина!". На этом разговор закончился, и Мессерер закричал сверху: "Дура! Зачем ты себя назвала!" - "А как я еще могу назваться, если я действительно Ахмадулина?" Через несколько минут снизу с благодарностью позвонила княгиня – ей включили телефон.

"Там, конечно, копают во дворе, но мы думаем на вас". В последнее время я вспоминаю эту фразу всё чаще.



На днях итальянские СМИ облетела новость, которую с удовольствием повторили СМИ российские: "Электронная система записи граждан на вакцинацию от COVID-19 в столичной итальянской области Лацио пострадала от хакерской атаки и не работает уже несколько дней. Власти начали расследование по поводу того, кто за этим стоит. "Согласно первым полученным следователями данным, атака была проведена из-за рубежа", - отмечает телеканал TGcom24. При этом специалисты пока не определили, из какой именно страны действовали хакеры".



Ага, там, конечно, копают во дворе, но мы думаем на вас. Разумеется, слово "Россия" в качестве предположения прозвучало сразу, хотя, как было установлено, атаки шли с немецкого сервера. Это, однако, ничего не значит, можно вспомнить как в свое время личную почту российских оппозиционеров так называемый хакер Хелл (он же Сергей Максимов), вёл, не очень-то шифруясь, именно с серверов в Германии, за что в итоге и получил там, в Германии, уголовный приговор. Немцы расследовали, сумеют, надеюсь, и итальянцы, так что не будем пока ни на кого показывать пальцем. Ещё обидятся и в суд подадут. Например, в заявлении о преступлении, на основании которого возбудили уголовное дело и провели обыски у журналиста Романа Доброхотова, так прямо и написано, чёрным по белому: "Доброхотову доподлинно известно о том, что сотрудники ГРУ Минобороны РФ не оплачивают услуги иностранных журналистов… Таким образом Доброхотов умышленно, имея цель опорочить деятельность ГРУ Минобороны РФ в глазах западных партнеров, распространил клевету в адрес индивидуально неопределенных лиц из числа сотрудников ГРУ Минобороны РФ".

Вот так напишешь что-нибудь о спецслужбах, а потом тебя обвинят в дезинформации, уголовку пришьют. Тебе же "доподлинно известно", что эти прекрасные люди не способны на преступления. Нет, лучше скажу по-ахмадулински: "Там, конечно, копают во дворе, но мы думаем на вас". Думать-то нам пока не запрещено? Или уже нельзя? Да-да, кристально чистые Петров и Боширов из кристально чистого ГРУ ездили в Солсбери не для того, чтобы ликвидировать британского подданного Сергея Скрипаля. Нет. Они приезжали осматривать знаменитый Солсберецкий шпиль. И когда член команды отравителей Константин Кудрявцев по телефону подробно рассказывал Алексею Навальному о том, как того травили, а потом заметали следы преступления, он ведь просто шутил. Вот такой он шутник, этот офицер ФСБ Константин Кудрявцев! Уже и пошутить нельзя, что ли? Чекисты тоже люди, ничто человеческое им не чуждо.



Или вот новость последних дней. Группа хакеров APT29, также известная как Cozy Bear или The Dukes и без всяких сомнений являющаяся подразделением Службы внешней разведки РФ, помимо взлома серверов множества правительственных учреждений США (о чём было известно ранее), оказывается, внедрилась в электронную почту офиса федерального прокурора и нескольких прокуроров штатов. Все думали, что после всех скандалов и особенно после встречи Путина с Байденом российские киберразведчики залягут, как говорится, на дно. Ан нет: продолжают, не сбавляя темпов. Как заявил агентству Bloomberg директор RiskIQ по вопросам исследования угроз Кевин Ливелли, APT29, несмотря на привлеченное внимание, "вернулась к своей обычной деятельности".



И надо же, как только сообщения об этом появились в мировой прессе, российские государственные СМИ чуть ли не в тот же день распространили новость: оказывается, хакеры из группировки, ранее атаковавшей американские правительственные серверы, впервые атаковали Россию!

Типа ну мы же не будем сами себя ломать. Так что это не мы, не мы! Китай, наверное… И опять скажем: "Там, конечно, копают во дворе, но мы думаем на вас".



Репутация, это дело такое. Долгоиграющее.

Андрей Мальгин – журналист и блогер



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