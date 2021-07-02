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И такая дребедень целый день. Андрей Мальгин – о прививках и лгунах

Глазам не верю. Чудо чудное расчудесное! Власть разрешила общественную дискуссию! В ток-шоу и в газетах, в блогах и на официальных церемониях люди ломают копья: прививаться или не прививаться? Сделать вакцинацию обязательной или для желающих?

Вот известный актер выходит с желтой звездой и толкает антипрививочную речь. Ее транслируют. И никто его не стаскивает со сцены, не возбуждает дел. Дискуссия же идет, свободное слово в свободной стране, я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. А попробовал бы он нашить портрет Навального? Нет, это другое, конечно. Красная линия, не будем об этом.

Однако граждане растеряны. Граждане не знают, как им поступить. А тут еще и лидер нации заявляет на прямой линии: «Я не поддерживаю обязательную вакцинацию и придерживаюсь прежней точки зрения». Как так? Вот только что же в рекламной паузе крутили социальную рекламу: срочно бегите прививаться! А то умрете.

Это что ж такое? Опять: "умремте ж под Москвой"? (это не школьный Лермонтов, это Путин в Лужниках, напомню, если кто забыл).

Но лидер хоть и не поддерживает всеобщую вакцинацию, он весь в размышлениях: “Были предложения коллег перевести вакцинацию против ковидной инфекции в раздел национальных прививок, национального плана. Но депутаты Государственной Думы не поддержали”.

ни дня правдивой информации. То занижаем, то завышаем. Врём, врём и еще раз врём

Ах вот оно что! Депутаты не поддержали. Это важно для лидера. Депутаты. Не поддержали. По всем сложным вопросам он у нас советуется с депутатами. Например, с депутатом Терешковой. Вот не предложи она ему "обнуление", сам бы он ни за что не догадался. Молодец, подсказала!

Самые мракобесы из мракобесов вдруг за личные свободы топят. Это ж какое насилие над личными свободами – все эти маски, QR-коды и уж тем более прививки. Я сам хозяин своего тела, болеть или не болеть – сам решаю. Отойдите от меня. У нас свободная страна.

А с другой стороны Собянин с каменным лицом нагнетает: умрёте, умрёте, умрёте! И нельзя сказать, что у него нет горячих сторонников. Уже и Сергея Михалкова вспомнили:

Если только кто бы знал бы,
Что билеты на футбол
Я охотно променял бы
На добавочный укол!..

Но не помогают почему-то ни Сергей Михалков, ни жаркие телевизионные дебаты, ни насупленный Собянин. Не получается по уровню вакцинирования выйти не то, что на европейский уровень, но даже и на уровень многих беднейших стран. И это при том, что россиянам месяцами внушали, что их прививка – самая первая, самая безопасная, самая распрекрасная, она весь мир спасет.

И целый год в ежедневном режиме российские пропагандисты рассказывали, вытаращив глаза, о смертельных побочках западных вакцин. И думали, что это побудит население прививаться Спутником. Нет, это так не работает. Раз уж западные таковы, смекает население, то что уж о наших говорить!

Назло маме отморозили уши. Расхлебывайте теперь.

А как расхлебать? Если Собянин говорит одно, Путин другое, сегодня нам объявляют победу над вирусом, а завтра – «Отечество в опасности!» Сегодня «Спутник» защищает от всех мутаций коронавируса, а завтра оказывается, что вакцинированные «Спутником» массово слегли, потому что штамм-то – индийский, что вы хотели! Если в один и тот же день в одном и том же городе проходят и суды над одиночными пикетчиками за «нарушение санитарных норм» (нарушили, потому что дома не сидели, а появились в местах скопления граждан), и всякие там «Алые паруса» проводятся, где десятки тысяч безбашенных выпускников без масок провожают школьные годы чудесные. Сегодня свадьба, завтра похороны, и вот такие качели месяцами. И при этом ни дня правдивой информации. То занижаем, то завышаем. Врём, врём и еще раз врём.

«Российские власти отказались от плана привить от COVID-19 к 1 сентября 60 процентов населения по всей стране». Вот такое сообщение с ленты новостей. А каков теперь план-то? Осторожно пишут, что 35% к сентябрю будет, и при этом добавляют, что в эти 35% войдут и переболевшие. То есть теперь у нас разницы нет: все в одной цифре, и в одном QR-коде: и переболевшие, и вакцинированные. Потому что если только вакцинированных считать – то это провал. Похуже отступления 1941 года.

Телеканал "Дождь" продемонстрировал документ, который получили чиновники из регионов: «план по вакцинации до 1 сентября по каждому району области уменьшается на число переболевших».

План у них! То снижают, то повышают. Что делает чиновник на местах, когда ему план спустили? В соответствии с указаниями партии и правительства корректирует свою статистику. У нас же вертикаль. Никак нельзя ударить в грязь лицом.

У меня есть предложение для власти, которая явно растерялась перед лицом эпидемии, не желающей отступать. Попробуйте для начала не лгать.

Андрей Мальгин – журналист и блогер

Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не отражать точку зрения редакции Радио Свобода

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