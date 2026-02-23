"Мы не одобряем эту акцию". Казацкий бал в Праге во время войны

7 февраля в культурном доме "На Марьянце" в Праге состоялся "казацкий бал". Он был организован Всеказачим союзом Чешских земель и Словакии. Но к мероприятию был причастен также Русский дом в Праге, деятельность которого координирует федеральное агентство Россотрудничество, находящееся под санкциями из-за вторжения России в Украину: на бал приехал глава Русского дома в Праге Игорь Гиренко. Бал не была анонсирован, даже на сайте культурного дома в программе говорилось лишь о "частной акции". О том, что бал в Праге состоялся, можно было судить только по публичной информации на русском языке. При этом россияне, называющие себя "казаками", активно участвуют на стороне России в войне в Украине.

Всеказачий союз Чешских Земель и Словакии позиционирует себя как чешская общественная организация, при общении со СМИ его члены подчеркивают, что являются аполитичными и объединяют казаков нескольких европейских стран. "Союз… является правопреемником казацких организаций, возникших в 20-30-х годах прошлого века в Чехословакии", – говорится на сайте этой организации. При этом, если посмотреть на выписку из реестра юридических лиц, то там можно найти иную информацию. Среди целей организации, помимо поддержания казацких традиций, обычаев и языка, указывается, что Союз хочет объединять русское национальное меньшинство в Чешской Республике.

В 2021 году общественная организация с похожим названием была ликвидирована, согласно Реестру юридических лиц в Чехии. Процесс закрытия союза начался в 2019 году (регистрация новой организации происходила согласно реестру, в том же году). Хотя задолго до этого, в 2012-м, в проекте доклада о национальных меньшинствах Чехии говорилось о том, что казаки из России – это "униформированные и вооруженные отряды, которые, основываясь на мнимой исторической традиции русских казаков, ставят своей целью проникновение по указанию Кремля в общественные и государственные структуры, такие как парламент, правительство и органы местного самоуправления". В проекте документа говорилось также, что казачий союз входил в так называемый координационный совет при посольстве России в Чехии, который создает "предпосылки для формирования "пятой колонны России" на территории Чехии", так как в него входят около трех десятков организаций, так или иначе связанных или поддерживаемых Москвой.

Казаки впоследствии выступили против текста этого документа и из финальной утвержденной версии доклада в 2013 году пассаж о казаках был выпущен. Тем не менее, утверждения, сказанные в докладе, подтвердились впоследствии, так как казаки принимали активное участие в аннексии Крыма и вооруженных действиях России в Донбассе. В многочисленных интервью, записанных Радио Свобода в 2014 году с украинскими журналистами или жителями Донецкой области, ставшими свидетелями происходивших там событий, о казаках упоминали как о вооруженной силе, которая поддерживала и помогала российским войскам во время операций, связанных с оккупацией Крымского полуострова и части Донбасса.

Оба чешских казачьих союза – действующий и ликвидированный – возглавлял один и тот же человек – Михаил Дзюба, который называет себя "атаманом". В 2015 году он вместе с другими представителями чешского Всеказачьего союза участвовал в торжественной церемонии в городе Прахатице по случаю окончания Второй мировой войны вместе с членами российского ультрапатриотического клуба "Ночные волки". Тогда он называл это участие "аполитичной акцией", хотя его связи с пророссийскими политиками Чехии и российскими организациями свидетельствуют об обратном.

Дзюба связан с рядом депутатов ныне правящей в Чехии правопопулистской партии "Свобода и прямая демократия" (SPD), которая известна критикой помощи Украине и евроскептицизмом. В 2021 году Всеказачий союз Чешских Земель и Словакии участвовал в конференции, посвященной Русской акции помощи, на которую были приглашены депутаты от тогда находившейся в оппозиции SPD Иржи Кобза и Ярослав Фолдына. Последний неоднократно выступал с прокремлевских позиций и является сторонником "Ночных волков". Уже после аннексии Крыма и событий в Донбассе он, будучи депутатом, участвовал в мероприятиях "Ночных волков" в Праге.

В 2016 году Дзюба – от имени Чехии – заключил так называемое соглашение о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с представителями российских казаков. В тексте этого документа говорится о "братстве славянских народов", "православии" и о "развитии дружественных государств" – эти слова также звучали из уст российских официальных лиц накануне оккупации части Донецкой и Луганской областей Украины Россией.

"Государственная идеология в России включила "казацкий фактор" в свою повестку дня как гибрид исторического мифа, православно-националистической символики и реально функционирующего военизированного репрессивного инструмента", – так описывает современную деятельность казаков чешский русист Томаш Гланц.

Полномочия для заключения соглашения от официальных чешских властей Дзюба при этом не получал. И сейчас представители муниципального района Прага 6, в котором состоялся казацкий бал, дистанцировались от происходящего.

"Этот объект (культурный дом "На Марьянце" – Прим.РС) не находится в городской собственности, собрание также не проводилось в общественном месте, что требовало бы от организаторов отправить информацию об акции мэрии. Поэтому мы ни о чем не знали, – рассказал в интервью чешскому изданию Aktuálně.cz Марек Земан, представитель администрации Прага 6. – Если бы – чисто теоретически – мы могли бы высказать свое мнение относительно проведения такой акции – то мы бы сказали, что не одобряем ее. Потому, что с начала российского вторжения в Украину Прага 6 оказывает значительную финансовую и материальную помощь нашему партнерскому городу – Хмельницкому".

Марек Земан упомянул войну в Украине не только из-за санкций в отношении Россотрудничества и участия главы Русского дома в Праге в казачьем балу, но также потому, что члены организаций, входящих во Всероссийское казачье общество, широко участвуют в войне в Украине на стороне России. На официальном сайте Всероссийского казачьего общества есть публикации о численности казаков на фронте. Так, в статье от апреля 2022 года говорится, что в войне в Украине участвуют "два казачьих полка и несколько батальонов", а в составе различных воинских формирований вместе с солдатами российской армии "воюют порядка 4 тысяч казаков из всех казачьих обществ и организаций России".

К концу первого года войны численность казаков на войне была в три раза большей, а в октябре 2023 года достигала 25 тысяч человек. Примерно две трети из них приходятся на крупнейшие казачьи войска: Терское, Кубанское и Донское, говорится в статье проекта "Кавказ.Реалии". На сайте организации "Всевеликое Войско Донское" говорится о том, что с "казаками из Чешской Республики и Словакии… донские казаки имеют многолетние братские отношения".

"Организация "Всевеликое Войско Донское" создала Казачью национальную гвардию, которая ответственна за противостояние с украинскими правительственными силами на востоке Украины, что вело к нарушению территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, угрозе стабильности и безопасности Украины", – говорится в документе Евросоюза, который был составлен после начала российской оккупации Донбасса в 2014 году.

В отчете ООН "Сексуальное насилие, связанное с конфликтом в Украине" задокументирован случай задержания бойцами "Союза казаков" "Всевеликого войска Донского" женщины, которую в дальнейшем подвергли избиениям и пыткам, ей также угрожали групповым изнасилованием.