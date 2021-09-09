Мы не представлены. Светлана Прокопьева - о грядущих выборах

Мне позвонил предвыборный соцопрос. Знаете ли, что пройдут выборы в сентябре? Знаю. Собираетесь ли принять участие? Собираюсь. За какую партию из перечисленных вы, скорее всего, проголосуете? И девушка-интервьюер перечисляет партии. Четыре. Весь парламентский пул – все четыре лика партии власти, ныне присутствующие в Госдуме. "Вы не все партии перечислили", – говорю. В ответ молчание. "Из тех, что вы назвали, ни за одну не проголосую".

Вежливый отстраненный голос из телефона задает следующий вопрос: "Допускаете ли вы возможность проголосовать за партию "Единая Россия"?" "Нет. Никогда, ни при каких обстоятельствах", – проговариваю как можно четче, но и троекратное отрицание не отменяет этот только что заново осознанный факт: у меня нет представительства на этих выборах.

Даже несчастное "Яблоко", руганное-переруганное, последнее прибежище протестной интеллигенции – нет его, вычеркнуто из соцопроса, заказанного за бюджетный счет, и это как бы намекает на электоральные перспективы списка. "Яблоко", при всех вопросах и претензиях, остается вполне приемлемой партией для "морального выбора", для тех, кто не готов на "Умное голосование" с его трезвым и местами циничным расчетом. Аргумент за "Яблоко" – хотя бы то, что эта партия не присутствует в Госдуме уже сколько созывов и не несет ответственности за "бешенный принтер". Вот и нет "Яблока" среди перечисленных вариантов.

Да и бог с ним, формирующий опрос перед выборами – старый трюк, дешёвый. Куда хуже, что эти люди за меня решают, за кого точно я не буду голосовать – вычеркивая из списков моих кандидатов. Так, "Яблоко" лишилось Льва Шлосберга и в одномандатном округе, и в региональной группе. По доносу соперника, суд установил его "причастность к экстремистской организации" на основании штрафа, выписанного Шлосбергу зимой после несанкционированного шествия в поддержку Алексея Навального. ЦИК, недолго думая, аннулировал выдвижение. То есть кандидат с большим политическим стажем, с опытом работы в региональном парламенте, с приличной узнаваемостью на уровне страны вдруг - раз! - и отстранен от участия в выборах! У Шлосберга совершенно точно есть избиратели, их много и всем им сейчас сунут под нос жирный кукиш.

Пройдёт, не пройдёт – дело десятое, главное это оферта: давайте посчитаемся, кому близка вот эта тема

Точно также отстранены от выборов в регионах десятки людей с репутацией, принципами, убеждениями – всё из-за той же "причастности". Важно подчеркнуть, что конечное решение о недопуске кандидатов принимают чиновники, чья работа – обеспечить реализацию избирательных прав граждан. ЦИК – это самостоятельный государственный орган, единственный смысл существования которого – создать условия, чтобы избиратель мог выразить свою волю. Чтобы каждый гражданин страны имел возможность участвовать в управлении страной, выбрав в парламент своего представителя. Пройдёт, не пройдёт – дело десятое, главное это оферта: давайте посчитаемся, кому близка вот эта тема.

Понятно, что, если ты не можешь даже выдвинуть своего кандидата, то шанса на участие в управлении страной у тебя нет никакого. Ты никто в этой стране – сказала Центральная избирательная комиссия мне лично и еще миллионам россиян. Мы не представлены на этих выборах даже компромиссными фигурами, у нас нет своей партии, у нас нет своего голоса в Государственной думе, и нет никакой возможности повлиять на государственную политику. Время идет, а в Госдуме третий десяток лет остаются одни и те же физиономии. С одной и той же замшелой, обращённой в глубокое прошлое повесткой дня.

И здесь даже не нужно напоминать о базовых, демократических штуках, задвинутых глубоко под пыльный диван нынешней властью – ну, там, независимый суд, честные выборы, защита от пыток в тюрьме, свобода слова, вот это всё – а речь о том, что мир уже давно живет в совершенно другой реальности, которую в России некому даже обозначить. Некому даже проговорить вслух проблемы, над которыми бьется остальное человечество – безусловный базовый доход, зелёная энергетика, защита прав животных, гендерное равенство во всём его многообразии, новая этика, генная инженерия и прочее, прочее, прочее. На наших дорогах не появятся электромобили. Наше будущее – в лучшем случае робот Федор.

Голосование давно уже стала имитацией выборов и превратилось для одних в принудительный ритуал, для других – в игру "Умное голосование". И всё это не имеет никакого отношения к возможности определять будущее страны, где родился, вырос, работаешь и намерен жить.

Светлана Прокопьева – журналист. Оригинал текста – на сайте Сибирь.Реалии

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