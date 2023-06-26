"Мы не страна убийц". Яшин обратился к президенту Чехии Павелу

Осуждённый в России к восьми с половиной годам колонии по делу о так называемых фейках про российскую армию и находящийся в колонии оппозиционер Илья Яшин обратился с открытым письмом к президенту Чехии Петру Павелу. Ранее в интервью Радио Свободная Европа/Радио Свобода Павел сказал, что живущие в странах Запада граждане России в условиях войны, которую Россия ведет в Украине, должны быть "под пристальным вниманием спецслужб", и напомнил о судьбе жителей США японского происхождения во Время второй мировой войны.

Слова Павела вызвали большой резонанс в русскоязычной среде в Чехии, а также бурную реакцию российской пропаганды, отмечает "Настоящее время". Его интервью процитировали как многие мировые СМИ, так и прокремлёвские источники, в частности канал Владимира Соловьева. Пресс-секретарь президента Чехии Маркета Рехакова позже пояснила, что "президент никоим образом не имел в виду интернирование или какое-либо преследование" российских граждан, а сам Павел сказал, что имел в виду наблюдение за российской диаспорой в целом, а не за российскими гражданами, и отметил, что не призывал поступать с ними так же, как с японцами в США, многие из которых были отправлены в лагеря для интернированных.

Яшин в своем письме рассказывает, что спорит со своими сокамерниками на разные темы и пытается донести до них мысль о том, что "Россия может быть другой" и россияне "не обречены на диктатуру", а "европейские ценности соответствуют интересам русского человека". По его словам, он приводит много исторических примеров, в том числе пример современной Чехии и ее первого президента Вацлава Гавела.



"И вот представьте: в разгар очередной такой дискуссии на экране ТВ появляетесь вы, господин Президент. Кремлевская пропаганда смакует ваши слова о том, что все россияне, проживающие в западных странах, должны быть взяты под строгий контроль местными спецслужбами", – говорит Яшин. Один из его сокамерников, как отмечает политик, во время обсуждения слов Павела сказал: "Путин верно объясняет, что для Запада мы все люди второго сорта. И ты, и я. Без разницы".

Яшин после этого пишет, что считает, что людей необходимо "судить по его поступкам, а не "за компанию"", и что спецслужбы не должны "брать человека под контроль из-за его национальности".

"Верю, что Россия и Европа могут жить в мире и добрососедстве", - пишет Яшин. "За эту свою веру я и сижу в путинской тюрьме. Ведь Путин вбивает в головы моих соотечественников, что Европа – это враг, а её лидеры – русофобы. Пожалуйста, не помогайте Путину убеждать в этом россиян и будьте справедливы к моему народу. Поверьте, мы не страна убийц. Мы страна, где убийцы захватили власть", - утверждает оппозиционер.

Илья Яшин публично выступал против войны в Украине. Он один из видных оппозиционных политиков, не уехавших из России начала полномасштабного российского вторжения в это страну. Он был арестован вскоре после того, как в апреле 2022 года в прямом эфире в ютьюбе говорил о массовых убийствах жителей украинской Бучи, показывая в частности кадры Би-би-си из Бучи и предлвнв своим зрителям сравнить их с пресс-релизом российского министерства обороны. В декабре суд в Москве приговорил Яшина к 8 годам и 6 месяцам колонии общего режима по делу о "фейках" об армии РФ по мотивам политической ненависти.