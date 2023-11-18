"Мы знаем, почему эффект санкций мал". Секреты кипрских офшоров

На уходящей неделе Международный консорциум журналистов-расследователей (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) начал публиковать расследования, основанные на одной из самых крупных после "Панамских бумаг" утечек – в распоряжение расследователей попали миллионы документов нескольких кипрских компаний, занимавшихся предоставлением финансовых и офшорных услуг клиентам из разных стран. Утечка вскрыла историю об известном немецком журналисте, писавшем книги о Путине и получавшем деньги от близкого к нему олигарха Алексея Мордашева; выявила новые финансовые связи Романа Абрамовича с российским президентом, а также показала, как власти Кипра помогают российским предпринимателям обходить западные санкции.

Документы, часть из которых ранее попала в распоряжение расследовательской организации Distributed Denial of Secrets, уже позволили журналистам российских и мировых СМИ еще весной 2023 года рассказать о том, как Абрамович после начала российского вторжения в Украину выводил активы в офшоры, оформленные на его детей, или о том, как еще 18 лет назад бизнесмен купил в центре Тель-Авива квартиру для бывшей школьной учительницы Путина. Теперь раскрылись новые подробности о связях бизнесмена с Кремлем: например, стало известно, что в 2010 году связанный с Романом Абрамовичем траст приобрел по заниженной цене акции компании "Видео Интернешнл", фактически монополиста на российском рынке телевизионной рекламы.

Коснулось расследование и клуба "Челси", который был официально продан Абрамовичем в мае 2022 года за 5 миллиардов евро. Несмотря на это, клубу, возможно, даже спустя полтора года придется расплачиваться за финансовые нарушения, допущенные прежним владельцем: утечка кипрских документов показала, что российский олигарх осуществлял секретные вливание средств в "Челси" через кипрские офшоры, чтобы обойти установленный руководством УЕФА принцип "финансового фэйр-плей". Это правило призвано заставить клубы тратить не больше, чем они зарабатывают. Теперь "Челси" из-за вскрывшихся махинаций грозит снятие очков.

Утечка 3 с лишним миллионов документов кипрских компаний также показала, как аудиторская компания PricewaterhouseCoopers помогала спасти активы от санкций связанной с российской оборонкой группе компаний "Евраз", которой до 2022 года владели бизнес-партнеры Абрамовича, российские миллиардеры Александр Абрамов и Александр Фролов. Другому российскому миллиардеру, Олегу Дерипаске, PwC помогла спасти от ареста яхту, а уже упомянутому Алексею Мордашеву – 1,4 млрд долларов, утверждают журналисты. Не избежал этой помощи и сооснователь "Альфа-Групп" Петр Авен.

Кипрские юридические фирмы, как выяснилось, помогали обходить санкции не только россиянам, но и президенту Сирии Башару Асаду, правительство которого через офшоры пыталось купить буровое оборудование для добычи нефти.

О значении утечки, которая получила название "Cyprus Confidential", в интервью Радио Свобода рассказывает Татяна Козырева, живущая в Киеве журналистка ICIJ.

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– Какие документы были использованы в этом расследовании, и как они оказались в распоряжении журналистов, которые под эгидой вашей организации работали над этими расследованиями?

– Во-первых, наверное, надо сказать, про консорциум журналистов-расследователей. Он объединяет журналистов из многих стран, в том числе, в этот консорциум входят партнеры из России, из Украины и из многих других уголков мира. International Consortium of Investigative Journalists регулярно делает большие расследования, традиция эта, наверное, началась с такой большой утечки данных, как Panama Papers. Это утечка документов регистратора офшоров в Панаме, который обслуживал больших и богатых клиентов, в число которых входили и олигархи из Украины и России, и даже тогдашний президент Украины Петро Порошенко.

Если мы говорим об утечке Cyprus Confidential, новом проекте ICIJ, то мы получили этот пакет данных от источника, имя которого мы не разглашаем, чтобы обезопасить его от возможных рисков и небезопасных ситуаций. В эти ситуации он может попасть по той простой причине: в этой утечке упомянуты имена очень известных и очень богатых россиян, а также граждан других стран. В том числе речь идет о киприотах, которые помогали и содействовали российским олигархам уклоняться от санкций и до полномасштабного вторжения в Украину, и после. Эти данные включают в себя, по крайней мере, три миллиона документов. Речь идет о фирмах, которые работают на Кипре и обслуживают, как правило, российских клиентов.

– Что это за документы?

– Это самые разные документы, от электронной почты и договоров до регистрационных документов кипрских компаний. Благодаря этим документам мы видим, кто стоит за компаниями, которые все привыкли считать анонимными. Кипр – очень удобная юрисдикция, ты можешь зарегистрировать компанию и вряд ли кто-то когда-нибудь узнает, кто за ней, потому что на Кипре очень заботятся о защите данных клиентов. Этим часто пользуются коррупционеры и большой бизнес, политики, это распространенная практика, которая была и есть. Получить доступ к таким данным – это большая честь для нас, но и много работы и много расследований.

– Как минимум одна компания, из которой утекли документы, Meritservus HC Limited, весной попала под санкции Великобритании. Может ли это быть связано с самим фактом утечки и быть сигналом того, что Кипр, наконец, хочет как-то исправить ситуацию, в которой он выступает в качестве тихой гавани для сомнительных операций?

– Мы спрашивали уполномоченные органы Кипра про многие эпизоды, о которых уже вышли расследования или выйдут в будущем. По многим из них приходили ответы, что эти эпизоды уже являются предметом уголовных расследований. В том числе нам пришел ответ от Министерства финансов Кипра, в котором идет речь о том, что уже со следующего года, благодаря Великобритании, будет идти расследование того, как Кипр помогает России уклоняться от санкций, которые были наложены после войны. Будет создан специальный орган, который этим пристально займется. Это не новость ни для Кипра, ни для таких стран, как Соединенные Штаты Америки или Великобритания, что Кипр помогает российским олигархам и российскому бизнесу уклоняться от санкций. Идет уже второй год полномасштабной войны в Украине, поэтому за этим следят, об этом знают. Другой вопрос – как с этим бороться? Мы знаем, что юрисдикция Кипра, конечно, помогает обходить санкции, но, с другой стороны, появляется много других юрисдикций: например, Объединенные Арабские Эмираты, куда сразу после полномасштабного вторжения "утекло" много российского бизнеса. По документам, которые мы получили, мы видим, что многие кипрские провайдеры получали запросы переоформить активы на компании, которые зарегистрированы в ОАЭ.

Процесс отмывания денег или скрытия активов происходит все время по всему миру, это большое международное преступление, в котором задействовано много компаний, потворствующих этому. В их числе, как мы выяснили, компания PricewaterhouseCoopers, один из самых больших аудиторов в мире. На Кипре именно аудиторы PwC были теми людьми, которые очень часто помогали в этом и очень оперативно решали вопросы. Мы видим это по нескольким эпизодам: например, в кейсе Алексея Мордашова PwC в день, когда Европейский Союз наложил на него санкции, помогла Мордашеву перевести свою долю в компании TUI Group в другое место, то есть спрятать свою долю от санкций.

Это большое международное преступление

Таких кейсов много. Например, Абрамович за несколько дней до вторжения успел быстро продать свои акции в "Яндексе". PricewaterhouseCooper входит в "большую четверку", это одна из четырех больших аудиторских компаний, это элитный и, надо сказать, дорогой аудитор, которым доверяют. Такие компании тоже задействованы, и это не только вопрос Кипра, они зарабатывают деньги на том, что помогают уклоняться России и российскому бизнесу от санкций.

– Вы упомянули Panama Papers, знаменитую утечку из компании Mossack Fonseca. Можно ли сравнить масштаб и важность нынешней утечки с "Панамскими бумагами"?

– Это похожая история, но разница в том, что сейчас мы получили очень свежие документы. Если в Panama Papers были документы за разные периоды времени, то здесь мы получили документы, которые датируются еще прошлым годом. Это очень свежие документы, и они иллюстрируют процессы, которые происходят здесь и сейчас. Я бы сказала, что это очень интересный случай.

– В России больше всего на слуху две истории, вы их уже упомянули: про Мордашова и немецкого журналиста Хуберта Зайпеля, который получал деньги за книги и фильмы о Путине, и про Романа Абрамовича и его подтвердившуюся финансовую связь с российским президентом. В принципе, это вещи, о которых многие и так догадывались.

– Да, случай с Хубертом Зайпелем – это иллюстрация процессов, которые, как мы видим, происходят. На Западе много экспертов, которые декларируют знание России. В случае Зайпеля он снял фильм про Путина, написал две книги про Путина, он был и остается очень известным журналистом в Германии, в топ-10, наверное. И тут возник вопрос его объективности, когда мы нашли транзакцию, подтверждающую, что этот журналист взял 600 тысяч евро у российского олигарха. Встает вопрос в том, насколько он объективен и насколько его экспертиза сомнительна. Это интересно и в том смысле, что мы видим, как Россия покупает эту экспертизу, как происходит наращивание вот глыбы "мягкой силы" России, когда эксперты в таких странах, как Германия, журналисты, которые должны быть независимы и иметь свои мнения, могут быть буквально куплены. И интересная иллюстрация тех событий, которые происходили в прошлом и, наверное, происходят сейчас. Мы нашли только один такой кейс, но я уверена, что их больше.

– Один из главных "героев" утечки – Роман Абрамович. Вы живете в Украине. В самом начале полномасштабной войны Абрамович представлял на мирных переговорах именно Украину, а не Россию. Как это сочетается с тем, что вы нашли?

– Это мой большой вопрос к украинским властям. Мне кажется, что это не совсем правильно, когда российский олигарх присутствует на мирных переговорах, входит в состав официальных делегаций, в число тех людей, которые могут решить какие-то проблемы. Например, Абрамович декларировал, что он продаст клуб "Челси" и передаст все деньги жертвам войны. Это очень абстрактная и неточная формулировка. Кто такие жертвы войны? Где они, эти жертвы войны? И вот, сейчас, когда клуб уже продали, встал вопрос – Абрамович отказывается перечислять эти деньги в счет Украины, он говорит, что часть их должна пойти гражданам России. Происходят какие-то манипуляции и переворачивание нарратива. Великобритания сняла санкции с "Челси", чтобы его продать, потому что Абрамович обещал, что он перечислит эти деньги жертвам войны в Украине – и как-то все вдруг перевернулось, спустя два года никто никаких денег не перечислил.

– Недавно в России очень живо обсуждался в соцсетях документальный фильм про Абрамовича, который, как многие считают, его обелил.

– Абрамович, как мы узнали, был человеком, который сильно помог Путину утвердить власть в СМИ. Он был и остается "кошельком Путина". Из того, что мы нашли – за несколько дней до вторжения он переводил и прятал свои активы. И он, и его дети, как я упоминала, продавали свои акции в таких компаниях, как "Яндекс". В утечке есть очень много его компаний, несколько сотен, поэтому я не могу сказать, что мы уже нашли все, что там есть. Расследования в рамках проекта Cyprus Confidential еще будут выходить какое-то время, мы еще будем работать над этими данными. Он еще не закончен и нельзя сказать, что мы уже подвели итог.

– Имена каких еще россиян будут упомянуты в следующих публикациях?

– Не буду раскрывать вам весь список, но будут, например, миллиадеры Абрамов и Фролов. Наш российский партнер – "Важные истории" – уже опубликовал и опубликуют несколько расследований. Лучше всего, наверное, следить за тем, что они публикуют.

– Какие истории, связанные с другими странами, стали известны благодаря этому расследованию?

– Фокус этого расследования был в том, чтобы показать, как Россия и российский бизнес уходили от санкций во время вторжения в Украину. Но мы видим в этих транзакциях, например, оплату таким звездам, как группа Red Hot Chili Peppers, которым платили за концерты, используя счета в оффшорных юрисдикциях.

Через счета в офшорах платили таким звездам, как группа Red Hot Chili Peppers

Есть история про украинского олигарха, самого богатого человека Украины Рината Ахметова – о том, как он вел бизнес в России, в том числе, после оккупации Крыма в 2014 году. У него было две шахты в Ростове-на-Дону, и на их содержание он взял кредит в Сбербанке, государственном банке России, на 400 миллионов долларов. Мы нашли квартиру Ахметова в Лондоне, которую он активно пытался спрятать от британского реестра. Эту покупку люди Ахметова начали обсуждать в июле 2021 года. В британском реестре применительно к этой квартире его имя не значится, об этой находке мы узнали только из кипрских документов, где, например, была переписка его юристов и аудиторов с просьбой спрятать имя Ахметова.

– Как бы вы оценили ту реакцию на это расследование, которая уже есть – как со стороны тех, кто в нем упоминается, так и со стороны официальных органов? Какой реакции вы в принципе ждете?

– От кипрских властей, как я вам уже рассказала, мы уже получили реакцию еще до публикации, в ответах на наши вопросы. В разных странах мы видим самую разную реакцию. Например, в Германии это расследование вызвало большой резонанс, в том числе, наверное, благодаря истории немецкого журналиста Зайпеля. Коллеги рассказывали, что даже медиа, которые обычно не говорят про такие расследования, осветили эту историю. То же самое происходит в Америке. Надо сказать, тема обхода санкций сейчас является горячей, за ней следит много журналистов и политиков, потому что мы видим, что санкции накладываются, но эффекта от них мало, и теперь мы знаем, почему. Потому что очень много международных компаний помогает их обходить.

– Все понимают, что санкции имеют очень ограниченную эффективность, потому что способов их обхода миллион и одна штука. Складывается ли у вас какое-то ощущение безнадежности, когда вы видите, как легко все это прячется в оффшорах? Или все-таки есть надежда на то, что имплементацию санкций можно эффективно ужесточить?

– Мир сейчас, к сожалению или к счастью, глобален, и это помогает бизнесу. С другой стороны, если бизнес занимается каким-то отмыванием денег, эта глобальность усложняет работу для правоохранительных органов. Что мы можем сделать со своей стороны, как журналисты – это писать об этом, привлекать к этому внимание общественности, привлекать внимание политиков. Дальше это уже не наша работа, что с этим делать и как эти вопросы регулировать. Мы можем только сказать, что регуляцию нужно ужесточать. Надежда, конечно, есть, но это процесс, который займет не один месяц и не одну неделю. Это длится годами и десятилетиями, когда одни воруют и прячут деньги, а вторые пытаются это остановить или усложнить. Борьба с коррупцией не может быть закончена за год или два.