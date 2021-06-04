Мёртвая хватка. Наталья Геворкян – о "чёртовых голосах"

Не дает покоя фраза "На собственном примере мы убедились: власти не нужны профессиональные и неподконтрольные медиа", принадлежащая издателю VTimes Александру Губскому. В последние несколько недель в сложной или невыносимой ситуации оказались многие СМИ, которым можно доверять: Meduza.io, Gulagu.net, DOXA. В офисе и дома у главреда расследовательского ресурса "Важные истории" Романа Анина прошли обыски, он был вызван на допрос в Следственный комитет. "Открытая Россия" перестала существовать, пытаются уничтожить и без того объявленный "иноагентом" ФБК, редакция newsru.com объявила о закрытии, то же самое сделала редакция VTimes. Некоторые из этих медиа были названы "иностранными агентами", как, собственно, и то СМИ, где вы сейчас читаете эту колонку. Вообще скоро все приличное, что осталось в России, будет вынуждено нашивать себе жёлтую звезду со словами "иностранный агент". Это относится не только к СМИ, но и к некоммерческим организациям, фондам, организациям.



Почему это "звание" экономически убивает независимые СМИ, понятно. Рекламодатель не рискует иметь с ними дела, ньюсмейкеры тоже, даже источники предпочитают прервать общение. Таким образом, эти СМИ остаются без средств к существованию и с сильно ограниченными профессиональными возможностями. Дальше выбор: ок, мы исполняем требование власти, пишем эти ужасные слова про иностранного агента и всё же продолжаем выходить, если мы нужны читателям и если читатели нам помогут. Такой вариант выбрала, в частности, Meduza, и читатели помогли. Очень надеюсь, будут помогать и дальше. На донаты существует "Медиазона" и "ОВД-Инфо", на подписку и донаты – "Дождь". Донаты помогают "Новой" газете выжить.

Другой вариант: мы закрываемся. Тоже понятно. Но не с мотивировкой же, что мы, профессиональные СМИ, не нужны власти. Никакой власти не нужны профессиональные СМИ. Ни одной. Ни в одной стране мира. Это всегда заноза в жопе. В демократических странах власть понимает, что с этим надо как-то жить и считаться, а в диктаторских и авторитарных плевать хотела. Есть Маргарита Симоньян, образно выражаясь, остальное только мешает.

И нет, дорогой издатель VTimes, вас не выталкивают в нишу оппозиционных СМИ (прямая цитата: "По сути, VTimes выталкивают в нишу оппозиционных политических СМИ. Но мы задумали и сделали совсем другое медиа"). Это иллюзия. Не получается в России другое медиа, профессиональная журналистика сегодня априори воспринимается властью как оппозиционная, потому что работает по законам профессии, а не по законам власти. Точка.

Интернет всё равно будет транслировать независимые голоса, независимую информацию, независимые расследования, независимые репортажи

И не случайно именно "профессиональные и неподконтрольные" медиа зачищаются параллельно с зачисткой оппозиционеров (только в последние пару дней – Дмитрий Гудков, Андрей Пивоваров, Александр Соловьев, Виталий Венедиктов). Российской власти не нужно вообще ничто независимое и неподконтрольное. Ей нужная вязкая тишина за окном. Независимые журналисты и блогеры очень высоко "ценятся" диктаторами. Ради них сажают самолеты, их самих сажают, а некоторых пытаются убить. И понятно почему. Потому что их чёртовы голоса же не заглушить! Сложно быть диктатором в эпоху интернета. Их можно посадить, но завтра интернет всё равно будет транслировать независимые голоса, независимую информацию, независимые расследования, независимые репортажи.

Посмотрите, как симметрично действуют последние диктаторы Европы. Александр Лукашенко снял с рейса Романа Протасевича (основателя NEXTA), Владимир Путин тут же снял с рейса Андрея Пивоварова (главу бывшей "Открытой России"). Лукашенко посадил остававшихся в стране оппозиционных лидеров после выборов и протестов, Путин сажает оппозиционных лидеров, не дожидаясь выборов и протестов. Конечно, они обнимаются на яхте. Они держатся друг за друга мёртвой хваткой. За кого им ещё держаться? И нет, не так легко справиться с Лукашенко, пока есть эти объятия и российская ядерная кнопка в путинских руках. Этого не понимают многие мои друзья, но отлично понимают эти двое.

Закрытие независимого профессионального издания – это удар по его аудитории и подарок власти. Никого не упрекаю. Всё понимаю. Просто напоминаю: неподконтрольные медиа нужны читателям и зрителям. И в этом смысле тем изданиям, которые вопреки всему не прощаются и не уходят – столько, сколько смогут, сколько сможем их поддержать мы, их читатели, зрители, слушатели, – низкий поклон и спасибо.

Наталья Геворкян – журналист



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